La dernière réponse Kylian Mbappé après avoir été visé par multiples critiques !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé a beau être l’un des meilleurs joueurs du monde, ça ne l’empêche pas d’être critiqué. Le moindre fait et geste de l’attaquant du Real Madrid peut faire l’objet de nombreuses et violentes attaques. Ça a encore été le cas récemment lors d’une escapade avec Ester Exposito. Habitué à répondre à ses détracteurs, Mbappé a lâché une nouvelle réponse sur ce sujet.

Difficile pour Kylian Mbappé d’avoir une vie privée paisible. L’attaquant du Real Madrid est épié par tout le monde et on peut le voir ces derniers mois avec son histoire d’amour avec Ester Exposito. Le couple est suivi à la semelle par les paparazzis et c’est ainsi que le voyage entre le capitaine de l’équipe de France et l’actrice espagnole en Italie a dernièrement fait l’objet de nombreuses critiques. Mbappé commence d’ailleurs à être habitué à un tel traitement comme il a pu l’expliquer dans des propos accordés à Time.

« On peut être critiqués pour des choses que tout le monde fait » Pour Kylian Mbappé, les critiques sont devenues aujourd’hui régulières. Et l’attaquant du Real Madrid vit désormais avec. C’est ainsi qu’il a confié : « Il y a des choses simples de la vie que parfois les gens ne nous permettent pas de faire. On peut être critiqués pour des choses que tout le monde fait. (…) Ça commence à faire partie de mon quotidien. Depuis une dizaine d’années, c’est comme ça. On ne peut pas changer les gens, ni leur manière de penser, ni leur manière d’agir. On peut juste changer la nôtre, évoluer en tant que personne et athlète. Le reste, on n’a pas de prise dessus. On essaie donc de contrôler uniquement ce qu’on peut contrôler ».