«Ça ne me fait pas peur» : Un joueur de l’équipe de France prêt à défier Lionel Messi en un contre un

Aura-t-on le droit à un nouveau France-Argentine en Coupe du monde ? Pour ce que cela se produise en 2026, il faudra attendre la finale de la compétition. Alors que tout le monde veut voir cet affrontement 4 ans après ce qui est arrivé au Qatar, Dayot Upamecano s’est dit prêt à affronter Lionel Messi.
Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, Lionel Messi et Kylian Mbappé impressionnent avec l’Argentine et la France, ayant inscrit respectivement 5 et 4 buts. Ce duel à distance est encore loin d’être fini et pourrait à terme se régler sur la pelouse. En effet, 4 ans après la finale remportée par l’Albiceleste, la France et l’Argentine pourraient se retrouver en finale de ce Mondial si les deux nations vont au bout de la compétition. Dayot Upamecano se retrouverait alors face à Lionel Messi, un duel sur lequel s’est prononcé le défenseur des Bleus.
« Messi, c’est typiquement le joueur face auquel on doit défendre en équipe »
Ayant déjà dû faire face à Lionel Messi, Dayot Upamecano a raconté ce que c’est que d’affronter la star de l’Argentine. Ainsi, dans un entretien pour L’Equipe, il a confié : « Messi, c’est typiquement le joueur face auquel on doit défendre en équipe. Contre lui, le foot, ce n'est vraiment pas du tennis, on n'est pas dans du un-contre-un. C'est plutôt comment tu coulisses, comment tu communiques avec tes partenaires, tes milieux, qui va chercher qui. C'est d'autant plus dur de défendre sur lui qu'il bouge partout, dans toutes les zones. On dit que c'est un 10 mais il peut être 9, venir sur un côté, même se retrouver en 6. C'est un peu comme Harry Kane au Bayern, qui vient, décroche, jette les ballons, à la manière d'un quarterback ».
« S'il faut se retrouver en un-contre-un face à Messi… »
« Quand on a affronté Messi en finale de la Coupe du monde, j'ai essayé de l'amener plus dans le combat physique que dans l'anticipation, parce que c'est dur d'être dans l'anticipation face à ces joueurs qui réfléchissent aussi vite que lui. J'essayais donc d'être toujours proche de lui, de lui limiter l'espace, même si c'était très difficile, car il s'écarte beaucoup et va très vite avec le ballon. Après, s'il faut se retrouver en un-contre-un face à Messi, comme face à un n'importe quel attaquant, cela ne me fait pas peur. Cela vient de ce que j'ai appris avec Ralf Rangnick, à mon époque RedBull. C'est notre devoir de savoir défendre en un-contre-un », a poursuivi le défenseur de l’équipe de France.