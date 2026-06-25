Zinedine Zidane : La séquence amusante racontée dans le vestiaire de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, l’équipe de France se trouve aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde. Il y a 20 ans, c’est en Allemagne que les Bleus avaient joué pour cette compétition. C’est là, qu’on a d’ailleurs pu voir les dernières minutes de Zinedine Zidane sur un terrain de football. Arrivée jusqu’en finale, la France avait notamment éliminé le Brésil en quart de finale. Une rencontre à la suite duquel un moment amusant s’est produit dans le vestiaire avec Zizou.

Quand il s’agit de se remémorer des matchs les plus emblématiques de Zinedine Zidane en équipe de France, on pense bien évidemment au Brésil en 1998 mais aussi en 2006. En quart de finale de la Coupe du monde en Allemagne, Zizou avait alors sorti un véritable récital face à la Seleçao de Ronaldo, Ronaldinho et compagnie. De quoi faire dire même à plusieurs observateurs après la rencontre que ZZ était le seul Brésilien sur la pelouse. La France l’avait alors emporté (1-0) grâce à un but de Thierry Henry et forcément, au coup de sifflet final, dans les vestiaires, on avait bien fêté cela.

« Zizou qui danse dans le vestiaire » Joueur de l’équipe de France pour cette Coupe du monde 2006, Vikash Dhorasoo s’est rappelé de cette fête après la victoire face au Brésil et notamment d’une séquence amusante avec Zinedine Zidane. « Le moment le plus drôle ? Zizou qui danse dans le vestiaire. Il avait dit qu'il danserait si jamais on passait en demi-finales, et il l'a fait après le Brésil, c'était la fête. On nous avait offert des téléphones avant le tournoi et on a pris des photos avec Jacques Chirac, qui était aussi là. Pendant cinq minutes, il est devenu notre pote », a-t-il dit.