PSG : Zidane pris en exemple sur un dossier brûlant du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG pourrait réserver quelques folies pour ce mercato estival 2026, et notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Yan Diomandé, l'attaquant ivoirien de Leipzig, serait la grande priorités de Luis Campos en cas de départ de Bradley Barcola. Mais un journaliste se dit choqué par le prix de Diomandé, fixé à 130M€, et s'appuie notamment sur l'exemple de Zinedine Zidane pour justifier sa position.

En juillet 2001, et alors qu'il venait de passer cinq ans à la Juventus Turin, Zinedine Zidane franchissait une nouvelle étape majeure dans sa carrière de joueur en signant au Real Madrid. Montant du transfert : 75M€, un record absolu à cette époque. Mais les prix ont encore bien évolue ces 25 dernières années, et le PSG en sait quelque chose : pour recruter Yan Diomandé (19 ans), sa grande priorité du mercato en attaque, le RB Leipzig réclamerait 130M€.

« A l’époque, Zidane coûte 75M€, on trouve ça extraordinaire » Au micro de l'émission L’EQUIPE de Greg, le journaliste Karim Bennani a évoqué ces 130M€ évoqués pour Yan Diomandé et prenant notamment l'exemple de Zinedine Zidane en 2001 : « Moi ça m’horrifie parce que ça ne veut plus rien dire. Ces chiffres-là ne veulent plus rien dire. Je regardais le match de la Suède, je voyais Isak, il a coûté 150M€ à Liverpool. Aujourd’hui, quelle valeur on donne à ça ? Et même pour le joueur, la pression. Souvenez-vous au PSG, la pression sur Kolo Muani en arrivant au PSG en ayant coûté 90M€. Pareil pour Ramos. A l’époque, Zidane coûte 75M€, on trouve ça extraordinaire et c’est déjà beaucoup d’argent. Et c’est Zidane. Là, Diomandé, 130M€ », indique le journaliste.