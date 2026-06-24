José Mourinho nommé au Real Madrid : Bellingham affiche son bonheur !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ d'Alvaro Arbeloa, le Real Madrid a décidé de miser sur José Mourinho. Interrogé sur le retour du Special One à la Maison-Blanche, Jude Bellingham a fait part de son immense satisfaction. D'après l'international anglais, José Mourinho est la personne idoine pour relancer le Real Madrid.

Alors que le Real Madrid a réalisé une saison blanche, Alvaro Arbeloa a été remercié à l'issue de l'exercice 2025-2026. Pour le remplacer, Florentino Pérez a décidé de faire appel à un ancien de la maison merengue. En effet, le président de la Maison-Blanche a décidé de rapatrier José Mourinho.

«Je suis très heureux» Lors d'un entretien accordé à Vanity Fair, José Mourinho a expliqué pourquoi il avait accepté de retrouver le Real Madrid. « Mes années au FC Barcelone ? J’étais un jeune assistant. Pep et Luis, à cette époque, n’étaient que des joueurs. J’étais très loin de là où j’allais arriver. Je pense que Pep et Luis pensaient uniquement à leur carrière de joueurs et pas encore à leur carrière d’entraîneurs. Aujourd’hui, nous sommes tous champions d’Europe. Mais à ce moment-là, nous essayions simplement de faire notre travail du mieux possible. J’aime le Real Madrid, et c’est aussi pour cela que je reviens. Mais je ne garde aucune rancune envers Barcelone. J’apprécie simplement de jouer contre eux parce qu’en football, on aime jouer contre les meilleurs. Les meilleurs vous poussent à devenir meilleur », a confié le Special One.