EXCLU - Mercato : Daylam Meddah (Pau) vers le Portugal ?

Auteur d’une belle saison du côté du Pau FC, Daylam Meddah se retrouve de nouveau courtisé en ce début de mercato estival. Un club portugais lui a même transmis une proposition de contrat séduisante…
Après avoir vécu un mercato d’hiver mouvementé, avec de nombreuses sollicitations en France et à l’étranger, Daylam Meddah se retrouve de nouveau au centre des préoccupations cet été. En s’imposant comme l’un des piliers du Pau FC lors de la saison 2025-2026, Daylam Meddah devient logiquement une cible pour les étages supérieurs. Capable d’évoluer en défense centrale comme au milieu du terrain, l’ancien crack du Havre et du SCO Angers a de quoi séduire…
Une offre d’Amadora
Selon nos informations, le dossier Daylam Meddah est déjà bien avancé du côté du Portugal. Le club d’Estrela Amadora, dans la banlieue de Lisbonne, aurait transmis une offre très intéressante au joueur du Pau FC. Un bail de trois saisons qui lui permettrait de découvrir la première division portugaise.
Un accord pour le transfert à trouver
A 23 ans, Daylam Meddah dispose d’une réelle opportunité d’offrir une nouvelle dimension à sa jeune carrière. Mais encore faut-il que l’Estrela Amadora et le Pau FC trouvent un accord pour son transfert. C’est la prochaine étape de ce dossier, les deux clubs ont prévu de négocier dans les jours à venir.