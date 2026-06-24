EXCLU - Mercato : Daylam Meddah (Pau) vers le Portugal ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Auteur d’une belle saison du côté du Pau FC, Daylam Meddah se retrouve de nouveau courtisé en ce début de mercato estival. Un club portugais lui a même transmis une proposition de contrat séduisante…

Après avoir vécu un mercato d’hiver mouvementé, avec de nombreuses sollicitations en France et à l’étranger, Daylam Meddah se retrouve de nouveau au centre des préoccupations cet été. En s’imposant comme l’un des piliers du Pau FC lors de la saison 2025-2026, Daylam Meddah devient logiquement une cible pour les étages supérieurs. Capable d’évoluer en défense centrale comme au milieu du terrain, l’ancien crack du Havre et du SCO Angers a de quoi séduire…

Une offre d’Amadora Selon nos informations, le dossier Daylam Meddah est déjà bien avancé du côté du Portugal. Le club d’Estrela Amadora, dans la banlieue de Lisbonne, aurait transmis une offre très intéressante au joueur du Pau FC. Un bail de trois saisons qui lui permettrait de découvrir la première division portugaise.