Mercato - Officiel : Un attaquant du PSG s’en va !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Ilyes Housni ne portera plus les couleurs du club rouge et bleu à la rentrée. En fin de contrat le 30 juin, le crack de 21 ans vient de signer librement et gratuitement à l'AS Nancy-Lorraine. En effet, l'attaquant franco-marocain a paraphé un bail de trois saisons avec son nouveau club.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi vient de perdre un joueur. En fin de contrat le 30 juin 2026, Ilyes Housni vient de signer librement et gratuitement en faveur de Nancy. Comme annoncé par l'ASNL sur son compte X, l'attaquant de 21 ans vient de parapher un bail de trois saisons.

«Housni est la troisième recrue nancéienne de l’été» « Attaquant de 21 ans, Ilyes Housni est la troisième recrue nancéienne de l’été. International français U17 et U18, formé au Paris Saint-Germain où il découvre le monde professionnel, prêté à Al-Sadd au Qatar puis au Havre, Ilyes Housni s’engage avec l’ASNL pour les 3 prochaines saisons. Bienvenue à Nancy, Ilyes », a posté l'AS Nancy-Lorraine ce mercredi après-midi.