Transfert au PSG : Un échange entre Kolo Muani et un autre joueur de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un peu plus d’une semaine après l’ouverture officielle du mercato estival, la direction du PSG discuterait avec plusieurs interlocuteurs pour mener à bien quelques transferts cet été, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Randal Kolo Muani pourrait débloquer le compteur dans les deux sens.

C’est un long feuilleton qui pourrait connaître son épilogue cet été. Déjà prêté à deux reprises en 2025, la première fois pendant six mois à la Juventus avant de faire une saison complète à Tottenham où il a évité de peu la relégation avec Roberto De Zerbi dans les ultimes journées de Premier League, Randal Kolo Muani est actuellement en vacances. De par ses performances poussives avec les Spurs (un but en championnat pour une passe décisive), l’international français qui avait pris part à l’Euro 2024 et au dernier Mondial n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Kolo Muani se rapproche de la Juve ? Loin de l’équipe de France, Randal Kolo Muani va voir son avenir être décidé dans les prochaines semaines. A deux ans de l’expiration de son contrat le liant au PSG, le principal concerné fait l’objet de discussions actives entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de la Juventus. Rien ne semble être encore convenu entre les deux clubs pour que Kolo Muani puisse retrouver la Vieille Dame. Cependant, un autre axe de négociation serait emprunté par le Paris Saint-Germain d’après la Gazzetta dello Sport.