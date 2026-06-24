Une folie de l’OM sur le mercato : Le verdict est annoncé dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà sanctionné d’une amende de 10M€ et d’une exclusion avec sursis par l’UEFA, l’OM passait devant la DNCG ce mardi matin. Ce n’est pas un secret, le club est dans une situation financière plus que compliquée et doit avant tout vendre pour le moment. En ce qui concerne le recrutement, il ne faudra pas s’attendre à des folies cet été du côté de Marseille.

L’OM va devoir encore patienter avant de connaître le verdict de la DNCG. Ce mardi matin, Stéphane Richard s’est rendu au siège de la LFP afin d’être auditionné par le gendarme du football français, qui a prononcé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG. » Il faudra donc encore un peu attendre avant de savoir de quoi l’avenir de l’Olympique de Marseille sera fait, alors qu’un encadrement de la masse salariale était attendu.

Les folies sur le mercato, c'est terminé Si des départs tardent à se concrétiser pour le moment, c’est pourtant la priorité de l’OM cet été. Comme indiqué par La Provence, les moyens alloués au recrutement seront conditionnés aux ventes. Après deux dernières années au cours desquelles Roberto De Zerbi a eu des moyens importants pour composer son effectif, Bruno Genesio n’aura donc pas le même luxe et la tendance est à une cure d’austérité du côté de Marseille.