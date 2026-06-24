Une folie de l’OM sur le mercato : Le verdict est annoncé dans la presse !

Déjà sanctionné d’une amende de 10M€ et d’une exclusion avec sursis par l’UEFA, l’OM passait devant la DNCG ce mardi matin. Ce n’est pas un secret, le club est dans une situation financière plus que compliquée et doit avant tout vendre pour le moment. En ce qui concerne le recrutement, il ne faudra pas s’attendre à des folies cet été du côté de Marseille.
L’OM va devoir encore patienter avant de connaître le verdict de la DNCG. Ce mardi matin, Stéphane Richard s’est rendu au siège de la LFP afin d’être auditionné par le gendarme du football français, qui a prononcé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG. » Il faudra donc encore un peu attendre avant de savoir de quoi l’avenir de l’Olympique de Marseille sera fait, alors qu’un encadrement de la masse salariale était attendu.
Les folies sur le mercato, c'est terminé
Si des départs tardent à se concrétiser pour le moment, c’est pourtant la priorité de l’OM cet été. Comme indiqué par La Provence, les moyens alloués au recrutement seront conditionnés aux ventes. Après deux dernières années au cours desquelles Roberto De Zerbi a eu des moyens importants pour composer son effectif, Bruno Genesio n’aura donc pas le même luxe et la tendance est à une cure d’austérité du côté de Marseille.
« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement »
Ce qui n’est pas une surprise, puisque Stéphane Richard confiait déjà à L’Équipe le mois dernier que « les instances de régulation nous forcent à changer de train de vie. Chacun voit bien au regard des chiffres publiés qu'on n'est pas exactement dans les clous. J'hérite d'une situation qui n'est pas idéale mais c'est ainsi. Il y a des choses qu'on peut essayer d'optimiser ou de négocier mais on ne peut pas changer le passé. L'esprit, c'est de faire du mieux possible compte tenu des contraintes imposées par les régulateurs. » En ce qui concerne Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l’OM expliquait : « Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s'identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme. »