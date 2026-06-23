Départ de l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang affole le mercato !

Un an après son retour, Pierre-Emerick Aubameyang risque de nouveau de quitter l’OM, qui aimerait se séparer d’un des plus gros salaires de son effectif. L’attaquant âgé de 36 ans de son côté entend bien poursuivre sa carrière au plus haut niveau et a plusieurs options qui s’offrent à lui à l’étranger.
Passé par l’OM lors de l’exercice 2023-2024 avant de partir à Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM l’été dernier, afin de devenir la doublure d’Amine Gouiri. En raison des pépins physiques de ce dernier, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) a joué plus qu’il ne devait et a terminé la saison 2025-2026 avec des statistiques honorables, lui qui a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives en 41 matchs disputés toutes compétitions confondues.
Un salaire qui pose problème à l’OM
Ce qui ne devrait pas lui permettre d’effectuer une deuxième saison consécutive à Marseille pour autant. Dans une situation financière très délicate, l’OM a besoin de vendre et aimerait se séparer des plus gros salaires de son effectif. En ce sens, des joueurs tels que Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans) sont les principaux candidats à un départ, mais Pierre-Emerick Aubameyang ne manque également pas de prétendants.
Aubameyang a plusieurs prétendants à l’étranger
D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs italiens, espagnols, brésiliens, turcs et même en MLS sont récemment venus aux renseignements concernant l’attaquant âgé de 36 ans, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, jusqu'en juin 2027, à Marseille. Le principal intéressé de son côté reste ambitieux et souhaite rebondir au plus haut niveau dans un projet sportif sérieux. Reste à savoir si un des clubs en question finira par faire une proposition concrète aussi bien à Pierre-Emerick Aubameyang qu’à l’OM, qui en aurait bien besoin dans sa situation actuelle.