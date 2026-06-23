Départ de l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang affole le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son retour, Pierre-Emerick Aubameyang risque de nouveau de quitter l’OM, qui aimerait se séparer d’un des plus gros salaires de son effectif. L’attaquant âgé de 36 ans de son côté entend bien poursuivre sa carrière au plus haut niveau et a plusieurs options qui s’offrent à lui à l’étranger.

Passé par l’OM lors de l’exercice 2023-2024 avant de partir à Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM l’été dernier, afin de devenir la doublure d’Amine Gouiri. En raison des pépins physiques de ce dernier, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) a joué plus qu’il ne devait et a terminé la saison 2025-2026 avec des statistiques honorables, lui qui a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives en 41 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Un salaire qui pose problème à l’OM Ce qui ne devrait pas lui permettre d’effectuer une deuxième saison consécutive à Marseille pour autant. Dans une situation financière très délicate, l’OM a besoin de vendre et aimerait se séparer des plus gros salaires de son effectif. En ce sens, des joueurs tels que Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans) sont les principaux candidats à un départ, mais Pierre-Emerick Aubameyang ne manque également pas de prétendants.