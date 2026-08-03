Du jamais vu depuis 48 ans… et ce n’est pas près de changer : L’IA met déjà fin au rêve de Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Élu meilleur joueur de la dernière Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia entend se montrer dès le début de la saison pour rappeler qu’il reste un candidat crédible au Ballon d’Or malgré son absence à la Coupe du monde. Mais la mission s’annonce très compliquée pour le Géorgien, voire impossible à en croire l’intelligence artificielle.

Première star du PSG à faire son retour à l’entraînement, la Géorgie n’ayant pas participé à la Coupe du monde, Khvicha Kvaratskhelia ne manque pas d’ambition à l’aube de cette nouvelle saison dans la capitale. A l’image de ses coéquipiers, l’ailier de 25 ans est en quête d’un troisième titre européen de suite mais rêve aussi d’un sacre individuel avec le Ballon d’Or. S’il n’a pas eu l’occasion de s’illustrer en Amérique du Nord contrairement aux autres prétendants, Kvara a tout de même marqué les esprits en Ligue des champions grâce à ses 10 buts et 6 passes décisives. Il avait été élu meilleur joueur de la compétition. Seul Kevin Keegan a réussi l’exploit de remporter le Ballon d'Or sans avoir joué le Mondial la même année, en 1978. Mais Mario Kempes, meilleur joueur de la Coupe du monde, ne pouvait pas prétendre à la récompense remise à l’époque exclusivement aux Européens. Khvicha Kvaratskhelia peut-il lui succéder dans une année où aucun favori ne se dégage ? L’IA est formelle…

Harry Kane est le grand favori Alors que la cérémonie de la 70e édition du Ballon d’Or aura lieu à Londres le 26 octobre, le 10 Sport a demandé à trois intelligences artificielles quel joueur allait gagner, et le verdict est sans appel : Harry Kane est appelé à triompher avec ses 73 buts et 8 passes décisives sous le maillot des Three Lions et du Bayern Munich. « Il est le grand favori des bookmakers et de la plupart des analyses post-saison. Saison monstrueuse : ~60-70 buts toutes compétitions confondues (dont un record personnel), soulier d’or européen, titres domestiques avec le Bayern (Bundesliga, Pokal). Il a porté l’Angleterre (3e au Mondial) et a été d’une constance folle. Même sans trophée majeur international, ses stats pures écrasent la concurrence. C’est enfin « son » année », estime Grok, l’IA du réseau social X. « Le Ballon d'Or récompense souvent le meilleur mélange entre statistiques et trophées. Kane coche pratiquement toutes les cases », acquiesce ChatGPT. L’assistant virtuel Claude souligne également la « régularité rare toute la saison » de Kane, « même sans titre majeur en poche. »

Khvicha Kvaratskhelia entre la 5e et la 8e position ? Relancé sur la place de Khvicha Kvaratskhelia dans le classement du Ballon d’Or, l’IA imagine difficilement le Géorgien entrer dans le top 5. « Il a réalisé une énorme saison avec le PSG, notamment en Ligue des champions où il a été décisif jusqu'au bout, rappelle ChatGPT. Il a été l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'année : dribbles, création, buts importants. Beaucoup d'observateurs estiment qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du PSG, voire le plus impressionnant par séquences. Il bénéficie aussi de l'effet "waouh" : c'est un joueur qui marque les esprits, et ça compte souvent dans les votes. » Mais sans surprise, l’absence d’une participation au Mondial devrait lui être préjudiciable d’après ChatGPT : « La Géorgie ne s'est pas qualifiée, donc pendant que Kane, Yamal, Mbappé ou Olise brillaient sur la plus grande scène, Kvara regardait le tournoi depuis chez lui. Historiquement, dans une année de Coupe du monde, c'est un handicap énorme. Si on retirait la Coupe du monde de l'équation, je pense que Kvaratskhelia aurait une vraie candidature pour le Top 3, voire la victoire. Sa saison en club est de ce niveau-là, et certains commentateurs défendent d'ailleurs cette idée malgré son absence au Mondial. » ChatGPT l’imagine, au mieux, prendre la cinquième position derrière Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Michael Olise. Grok le place de son côté « potentiellement top 8 » pour les mêmes raisons. Pour l’IA de X, Lamine Yamal ferait effectivement un bon dauphin à Harry Kane : « Clé dans le titre de Liga avec le Barça et surtout dans la victoire de l’Espagne au Mondial 2026. Il combine stats impressionnantes, magie technique et impact sur les grands matchs. Il était déjà dans le top pour 2025, il confirme. Un futur multiple Ballon d’Or, potentiellement dès cette année si les votes penchent ‘jeune + trophée majeur’. » Lionel Messi pourrait compléter le podium : « À 39 ans, il a encore brillé : MLS Cup, stats folles en MLS (~40 buts + assists) et un Mondial exceptionnel (8 buts, finale, Silver Ball). Il a porté l’Argentine jusqu’en finale. Un 9e Ballon d’Or serait historique et poétique, mais les stats club de Kane et le trophée de Yamal pourraient le devancer. Il reste dans le top 3-4 quasi sûr. » Contrairement à ChatGPT, Grok positionne Rodri à la quatrième position, devant Kylian Mbappé : « Golden Ball du Mondial 2026 + rôle central dans la victoire de l’Espagne. Même s’il a moins joué club, son impact en sélection et sa régularité en font un candidat sérieux pour un podium. Les milieux récupérateurs gagnent parfois quand ils dominent un tournoi majeur (comme lui en 2024). »