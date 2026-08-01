Le successeur de Kylian Mbappé chez les Bleus identifié par l'IA : C'est un nom que vous connaissez très bien !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis mars 2023, Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France. S’il est assurément la star la plus médiatisée des Bleus, l’attaquant du Real Madrid aura forcément un jour un successeur dans ce rôle. Par curiosité, nous avons demandé à l’IA (Chat GPT) qui aurait ce profil de vedette médiatique pour la France dans les années à venir.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France mais aussi de l’histoire de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a acquis à jamais un statut de légende chez les Bleus. De plus, depuis 2023, l’attaquant formé à l’AS Monaco est également le capitaine de la sélection française. Tous ces éléments réunis font de Kylian Mbappé la star absolue des Bleus, aussi bien médiatiquement que dans son statut, mais aussi sur le terrain. A 27 ans, Kylian Mbappé n’est pas non plus éternel. Si son excellente condition physique devrait lui permettre de maintenir un haut niveau de compétitivité jusqu’à tard, viendra un jour où le Bondynois aura un successeur dans ce rôle de star de l’équipe de France.

Désiré Doué, la future star des Bleus après Mbappé ? Afin de trouver un potentiel successeur à Kylian Mbappé, le 10sport a interrogé l’intelligence artificielle. Et selon Chat GPT, la réponse est simple. « Si je devais parier sur un seul joueur, je dirais Désiré Doué », indique l’IA. Âgé de 21 ans seulement, Désiré Doué a totalement explosé aux yeux du monde depuis son transfert vers le PSG en 2025. Double champion d’Europe en titre, l’ailier né en 2005 a impressionné tous les observateurs de par ses qualités techniques, mais également de par son comportement exemplaire sur et en dehors des terrains. En sélection, Désiré Doué doit encore s’affirmer. S’il a montré de belles choses durant la Coupe du Monde 2026, le crack du PSG doit se montrer davantage régulier afin de faire décoller sa carrière internationale sous les ordres de Zinédine Zidane.

« Il possède un profil très rare : technique, créativité, accélération, capacité à faire la différence dans les grands matchs » Mais pour quelles raisons l’IA désigne automatiquement Désiré Doué comme successeur idéal de Kylian Mbappé en tant que nouvelle star de l’équipe de France ? « Il possède un profil très rare : technique, créativité, accélération, capacité à faire la différence dans les grands matchs », indique ainsi Chat GPT en premier lieu. « Il peut évoluer à plusieurs postes offensifs, ce qui en fait un joueur difficile à neutraliser. Malgré son jeune âge, il a déjà montré une grande maturité dans les rendez-vous importants et est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération », justifie l’intelligence artificielle concernant ce choix.