«Le joueur est sous le charme du projet du PSG» : Luis Campos se déplace en personne pour le transfert de «l’un des plus gros talents en Europe»

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Le club de la capitale entend offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique en vue de la saison à venir. Les dirigeants parisiens viendraient ainsi d’activer la piste menant à Mika Godts. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà donné son feu vert pour son transfert, Luis Campos s’étant déplacé en personne pour tenter de le convaincre.

Le PSG accélère pour son mercato. En quête de renforts notamment dans le secteur offensif, le club de la capitale viendrait d’activer une nouvelle piste. Les dirigeants parisiens envisageraient en effet d’attirer Mika Godts cet été. Auteur de 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier belge est sous contrat jusqu’en juin 2029 à l’Ajax. Luis Campos, qui se serait déplacé en personne pour essayer de boucler le deal, aurait en tout cas réussi à convaincre le joueur de 21 ans.

«Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG» « Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le PSG a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le PSG. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG. Les termes personnels ne sont pas un problème, un accord sera trouvé. Cela dépend désormais des clubs. Le PSG a déjà entamé les négociations avec l’Ajax. Le PSG a déjà fait une offre. L’Ajax veut 60M€, le PSG veut payer moins que ça » a révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Le PSG accélère les choses pour son mercato Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé avec l’Ajax pour Mika Godts. Le PSG passerait en tout cas à la vitesse supérieure pour son recrutement après les départs de Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, en plus de celui possible de Bradley Barcola. Les Rouge-et-Bleu aimeraient que Luis Enrique démarre la saison à venir avec un effectif proche d’être complet.