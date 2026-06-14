Clash avec Nasser Al-Khelaïfi : Kylian Mbappé se lâche sur sa relation avec le président du PSG

Alexis Brunet

En 2024, Kylian Mbappé avait pris la décision de quitter le PSG et de rejoindre libre le Real Madrid. La fin de l’aventure parisienne de l’attaquant s’était un peu mal passée et les relations avec son ancien président étaient devenues assez tendues. Toutefois, le capitaine de l’équipe de France n’oublie pas Nasser Al-Khelaïfi et il lui a rendu hommage.

Dans quelques jours, mardi soir pour être plus précis, l’équipe de France affrontera le Sénégal pour son premier match dans cette Coupe du monde 2026. Les Bleus seront guidés par leur capitaine Kylian Mbappé, qui aura envie de briller après une saison conclue sans le moindre titre avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé dévoile les rencontres qui ont changé sa vie À l’aube de l’entrée en lice de l’équipe de France dans la Coupe du monde, Kylian Mbappé a accordé un entretien au Parisien dans lequel il répond à des questions posées notamment par certains de ses coéquipiers chez les Bleus. Michael Olise a notamment demandé à son capitaine les rencontres qui avaient changé sa vie. « Quelle rencontre a changé ma vie ? Il y en a beaucoup. Si je suis devenu ce que je suis, c’est que j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Il y a celles qui m’ont ouvert la voie, celles qui ont su prendre les balles pour moi quand c’était le moment de me protéger… À Monaco, je pense à des entraîneurs comme Frédéric Barilaro ou Souleymane Cissé, qui m’ont toujours protégé. Après, à Monaco et à Paris, j’ai eu Luis Campos. Olivier Gagne, son assistant, qui m’a toujours guidé. Avec lui, je parlais vraiment de tout, de la vie, de ma vie privée, du foot… C’est un des rares dans le milieu avec qui j’ai autant échangé. »