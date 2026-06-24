Transfert de Mason Greenwood : C’est terminé avec l’OM, il a donné sa parole à son futur entraîneur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille semble être prêt à lancer son opération dégraissage obligatoire. La situation financière du club marseillais n’est pas au beau fixe et des ventes devront être bouclées pendant le mercato. Mason Greenwood n’y échappera pas à moins d’un cataclysme au vu des avancées à noter dans l’opération. D’autant plus que l’Anglais aurait presque juré fidélité à son futur entraîneur.

Il a rendu les clés de son domicile. Début juin, avant de prendre ses congés estivaux en famille, Mason Greenwood quittait définitivement sa maison située proche d’Aix-en-Provence selon les sources de La Provence. Une information capitale pour la suite du feuilleton Greenwood. L’OM présente des dettes de 157M€ depuis la signature de l’accord de règlement avec l’UEFA convenu en 2022. Ce qui oblige le club marseillais à renflouer les caisses rapidement. La vente de ses joueurs dotés d’une belle valeur marchande aide et l’Anglais devrait en être l’une des preuves.

L’OM a besoin de vendre, Greenwood se rapproche d’un club Cela fait quelque temps désormais que le nom de Mason Greenwood agite l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille et de la Roma. Gian Piero Gasperini est à la tête de l’équipe première du club de la Louve et apprécierait tout particulièrement son profil. C’est pourquoi le coach italien aurait profité d’une réunion en ce début de semaines avec les dirigeants romains dans l’optique de fixer les objectifs de marché du pensionnaire de Serie A d’après la Gazzetta dello Sport. Le cas Greenwood serait revenu sur la table et validé par Gasperini.