Transfert de Mason Greenwood : C’est terminé avec l’OM, il a donné sa parole à son futur entraîneur ?

L’Olympique de Marseille semble être prêt à lancer son opération dégraissage obligatoire. La situation financière du club marseillais n’est pas au beau fixe et des ventes devront être bouclées pendant le mercato. Mason Greenwood n’y échappera pas à moins d’un cataclysme au vu des avancées à noter dans l’opération. D’autant plus que l’Anglais aurait presque juré fidélité à son futur entraîneur.
Il a rendu les clés de son domicile. Début juin, avant de prendre ses congés estivaux en famille, Mason Greenwood quittait définitivement sa maison située proche d’Aix-en-Provence selon les sources de La Provence. Une information capitale pour la suite du feuilleton Greenwood. L’OM présente des dettes de 157M€ depuis la signature de l’accord de règlement avec l’UEFA convenu en 2022. Ce qui oblige le club marseillais à renflouer les caisses rapidement. La vente de ses joueurs dotés d’une belle valeur marchande aide et l’Anglais devrait en être l’une des preuves.
L’OM a besoin de vendre, Greenwood se rapproche d’un club
Cela fait quelque temps désormais que le nom de Mason Greenwood agite l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille et de la Roma. Gian Piero Gasperini est à la tête de l’équipe première du club de la Louve et apprécierait tout particulièrement son profil. C’est pourquoi le coach italien aurait profité d’une réunion en ce début de semaines avec les dirigeants romains dans l’optique de fixer les objectifs de marché du pensionnaire de Serie A d’après la Gazzetta dello Sport. Le cas Greenwood serait revenu sur la table et validé par Gasperini.
Greenwood convaincu par ses discussions avec Gasperini, avantage pour la Roma
C’est simple, Mason Greenwood est la cible prioritaire de l’entraîneur de la Roma pour ce mercato estival qui a ouvert ses portes le 15 juin dernier et se clôturera le 1er septembre prochain. Outre le fait d’avoir émis son souhait clair aux hauts responsables du club de la Louve, Gian Piero Gasperini se serait également déjà entretenu avec le joueur et son père qui a son mot à dire dans les choix de carrière du buteur de l’OM. D’ailleurs, Greenwood aurait fait d’un éventuel engagement envers le club giallorosso une priorité.