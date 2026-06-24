Transfert d'Erling Haaland : Son père explique pourquoi il n'a pas signé au PSG !

Amadou Diawara

Lors de son passage au Borussia Dortmund, Erling Haaland a été lié au PSG à plusieurs reprises. Toutefois, l'attaquant norvégien n'a jamais migré vers Paris. Interrogé sur ce feuilleton dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport), Alf Inge Haaland a expliqué pourquoi son fils n'avait jamais porté le maillot rouge et bleu.

Erling Haaland a explosé aux yeux du monde au RB Salzbourg, et ce, en 2019. Transféré au Borussia Dortmund en janvier 2020 - et ce, pour une somme proche de 20M€ - l'international norvégien a confirmé, alarmant les plus grosses cylindrées européennes, notamment le PSG. En effet, le club de la capitale aurait tenté de recruter Erling Haaland à plusieurs reprises lorsqu'il évoluait du côté du BVB. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais réussi à boucler la signature de l'attaquant de 25 ans, qui a été transféré à Manchester City lors de l'été 2022.

«Les rumeurs n'étaient pas fondées à l'époque» Invité dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi, Alf Inge Haaland a lâché toutes ses vérités sur le faux transfert d'Erling Haaland vers le PSG. « Est-ce que dans le passé Erling Haaland aurait pu signer au PSG ? Je ne sais pas, le PSG est un club fantastique, je leur souhaite tout le meilleur. Ils sortent de deux saisons incroyables avec ces deux victoires en Ligue des champions. C'est un très grand club, mais les rumeurs n'étaient pas fondées à l'époque. Le timing n'était pas le bon, ce n'était pas le bon moment. Le PSG reste un top club et je leur souhaite tout le meilleur », a confié le père de l'international norvégien.