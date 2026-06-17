Coupe du monde 2026 : Erling Haaland a déclenché un tremblement de terre !

Alexis Brunet

Mardi soir, la Norvège a fait ses débuts dans la Coupe du monde 2026 face à l’Irak. Les coéquipiers de Martin Ødegaard se sont imposés 4-1 et Erling Haaland y est notamment allé de son doublé. Le buteur de Manchester City a surtout déclenché un tremblement de terre dans son pays selon l’institut de sismologie norvégien.

Il n’y a pas que les filets que fait trembler Erling Haaland. Mardi soir, alors que la Norvège affrontait l’Irak lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, l’attaquant de 25 ans a déclenché un tremblement de terre chez lui et plus précisément dans la troisième ville du pays, Bergen. « La station sismique de Bergen a enregistré des signaux distincts provenant du match. Les pics les plus importants coïncident avec les buts marqués par Erling Haaland (aux 29e et 43e minutes), qui ont déclenché de vives acclamations parmi les supporters norvégiens, précise l’institut. Lorsque de nombreuses personnes réagissent simultanément, l’ensemble de leurs mouvements peut générer des vibrations au sol qui sont enregistrées par des sismomètres sensibles », détaille Norsar, l’institut de sismologie norvégien dans un communiqué.

La Norvège prend la tête de son groupe Grâce à un doublé d’Erling Haaland, ainsi qu'à une réalisation d’Ostigard et un csc de Hussein, la Norvège a donc pris la tête du groupe I car de son côté l’équipe de France s’est elle imposée seulement 3-1 contre le Sénégal. Les Vikings sont donc devant à la différence de buts avant de défier les Lions de la Teranga le 23 juin puis les Bleus, le 26 juin.