Transfert au Real Madrid : Erling Haaland aura le dernier mot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques heures après la victoire de Florentino Pérez aux élections présidentielles, le feuilleton Erling Braut Haaland lancé par l’opposant du patron du Real Madrid n’est pas totalement fermé. Et pour cause, la presse étrangère affirme que le principal concerné ne se heurterait pas à un refus catégorique de sa direction s’il faisait le choix de demander à partir pendant le mercato estival…

La semaine dernière, en pleine campagne électorale pour tenter de briguer la présidence du Real Madrid à Florentino Pérez, le candidat Enrique Riquelme s’était présenté à l’émission de la télévision espagnole El Hormiguero avec un maillot du club madrilène floqué Erling Braut Haaland. Le dirigeant de COX Energy s’engageait auprès des socios merengue de la signature du serial buteur de Manchester City en cas de victoire aux élections présidentielles.

«Tout cela est très divertissant mais pas vrai» Ce qui n’avait pas manqué de faire réagir le clan Haaland. Une déclaration conjointe de son père Alf-Inge et sa représentante Rafaela Pimenta avait été divulguée dans la presse. « Tout cela est très divertissant mais pas vrai. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats aux élections du Real Madrid ». Par le biais d’un communiqué, Manchester City menaçait d’engager des poursuites judiciaires. « Les histoires qui ont émergé d'Espagne concernant l'avenir d'Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et il n'existe aucune clause contractuelle pour le permettre. Nous envisageons une action en justice pour l'utilisation de l'image de notre joueur dans ce contexte ».