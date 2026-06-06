Erling Haaland va signer au Real Madrid : La date de son transfert annoncée à l’étranger

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Opposé à Florentino Perez lors des élections présidentielles du Real Madrid, Enrique Riquelme a récemment promis la signature d’Erling Haaland. Si Manchester City a démenti cette promesse, le président du Borussia Dortmund, ancien club du Norvégien, a affirmé que son ancien protégé finirait bientôt par rejoindre le club madrilène. Explications.

Depuis quelques jours, les élections présidentielles du Real Madrid font beaucoup parler. Et pour cause, Florentino Perez tout comme son adversaire Enrique Riquelme ne cessent de promettre la signature de plusieurs joueurs et de plusieurs coachs. Du côté de Riquelme, ce dernier a notamment promis qu’en cas d’élection, Erling Haaland rejoindrait le Real Madrid. Si Manchester City a rapidement et formellement démenti cette affirmation, le président du Borussia Dortmund lui, y croit, mais pas pour tout de suite.

« Je pense qu’il y jouera d’ici deux ou trois ans » « Je sais très bien ce qu’il pense, et je peux dire qu’il admire le Real Madrid et aimerait y jouer à l’avenir, mais la saison prochaine, il continuera à jouer pour Manchester City. Sans aucun doute. ll adore le Real Madrid et il ne s’en cache pas. Je pense qu’il y jouera d’ici deux ou trois ans, mais pas si tôt. Il ne s’est engagé envers aucun club, comme l’a dit son père », a ainsi confié Hans-Joachim Watzke auprès de AS ce samedi.