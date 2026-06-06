Erling Haaland va signer au Real Madrid : La date de son transfert annoncée à l’étranger

Opposé à Florentino Perez lors des élections présidentielles du Real Madrid, Enrique Riquelme a récemment promis la signature d’Erling Haaland. Si Manchester City a démenti cette promesse, le président du Borussia Dortmund, ancien club du Norvégien, a affirmé que son ancien protégé finirait bientôt par rejoindre le club madrilène. Explications.
Depuis quelques jours, les élections présidentielles du Real Madrid font beaucoup parler. Et pour cause, Florentino Perez tout comme son adversaire Enrique Riquelme ne cessent de promettre la signature de plusieurs joueurs et de plusieurs coachs. Du côté de Riquelme, ce dernier a notamment promis qu’en cas d’élection, Erling Haaland rejoindrait le Real Madrid. Si Manchester City a rapidement et formellement démenti cette affirmation, le président du Borussia Dortmund lui, y croit, mais pas pour tout de suite.
« Je pense qu’il y jouera d’ici deux ou trois ans »
« Je sais très bien ce qu’il pense, et je peux dire qu’il admire le Real Madrid et aimerait y jouer à l’avenir, mais la saison prochaine, il continuera à jouer pour Manchester City. Sans aucun doute. ll adore le Real Madrid et il ne s’en cache pas. Je pense qu’il y jouera d’ici deux ou trois ans, mais pas si tôt. Il ne s’est engagé envers aucun club, comme l’a dit son père », a ainsi confié Hans-Joachim Watzke auprès de AS ce samedi.
« Je suis suffisamment sûr de moi pour ne pas risquer ma réputation professionnelle »
De son côté, Enrique Riquelme continue d’affirmer que l’attaquant norvégien rejoindra le Real Madrid d’ici peu : « Plus que moi, ce qui convainc Haaland, c'est le Real Madrid. Les meilleurs joueurs du monde veulent jouer ici lorsque les bonnes conditions sont réunies. Le Real Madrid rivalise avec de grands clubs qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent gagner des titres, mais aucun club n'a l'histoire du Real Madrid. Je ne peux pas donner plus de détails, parce que le but est de ne mettre personne dans une situation compliquée. Ce que je dis, c'est que je suis suffisamment sûr de moi pour ne pas risquer ma réputation professionnelle, personnelle et de socio à 37 ans. »