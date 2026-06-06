Mercato - OM : Mason Greenwood a vendu la mèche sur les réseaux sociaux pour son transfert ?

Pierrick Levallet

En proie à d’importants problèmes financiers, l’OM va devoir vendre plusieurs de ses joueurs cet été. Le club phocéen devrait notamment profiter de la grosse valeur marchande de Mason Greenwood pour renflouer les caisses. L’attaquant de 24 ans semble d’ailleurs avoir vendu la mèche sur les réseaux sociaux concernant sa prochaine destination.

Après les crises et les polémiques, l’OM est confronté à de sérieux problèmes financiers. Le club phocéen devrait donc profiter du mercato pour vendre et ainsi renflouer les caisses. De nombreux joueurs devraient quitter la Canebière lors des prochains mois. Mason Greenwood devrait faire partie des noms qui feront leurs valises lors de la prochaine fenêtre des transferts. L’attaquant de 24 ans aurait d’ailleurs divulgué un indice sur les réseaux sociaux au sujet de sa prochaine destination après l'OM.

«Greenwood envoie des messages clairs à Fenerbahçe» « Sur Mason Greenwood, il y a une bombe qui arrive de Turquie, de l’un des candidats à la présidence de Fenerbahçe. Hakan Safi a annoncé qu’il avait trouvé un accord avec Mason Greenwood. Un contrat de 4 ans, tout est bouclé avec le joueur. Greenwood a même commencé à suivre Safi sur Instagram. Greenwood envoie des messages clairs à Fenerbahçe » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.