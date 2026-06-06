Mercato - L’OM obligé de lâcher Greenwood : «Besoin de vendre pour les finances»

En proie à de grosses difficultés financières, l'OM se retrouve dans une situation délicate et devra absolument vendre d'ici la fin du mois de juin pour valider son passage devant la DNCG. À ce titre, Mason Greenwood est donc un candidat crédible au départ, et un ancien joueur de l'OM a livré son point de vue sur la situation avec l'attaquant anglais.
Les supporters de l'OM peuvent d'ores et déjà s'attendre à un mercato estival agité, et notamment dans le sens des départs. Le club phocéen doit très rapidement faire entrer de l'argent afin de valider son passage devant la DNCG, et il faudra donc pour cela se séparer des éléments à forte valeur marchande. C'est notamment le cas de Mason Greenwood (24 ans), l'attaquant anglais recruté par l'OM en 2024 pour 30M€, et qui est aujourd'hui valorisé aux alentours de 50M€ par le club.
« Si vous avez une offre alléchante, comment refuser ? »
Laurent Bonnart, ancien latéral droit de l'OM (2007-2010), a évoqué le sujet au micro de Football Club de Marseille : « Greenwood ? Le problème c’est que tu as besoin de vendre pour solder tes finances et par contre tu perds offensivement un joueur qui est hyper créateur, intéressant, finisseur. Il t’amène ce que l’OM cherche aussi. Le gars, il touche le ballon, il y a de l’électricité qui se passe. Il y a toujours eu au club des joueurs électriques et lui amène cela. On est sur une des plus grosses valeurs marchandes et si vous avez une offre alléchante, comment vont-ils pouvoir refuser ? », indique l'ancien joueur de l'OM sur Mason Greenwood.
Balerdi critiqué par Bonnart
Et alors que Leonardo Balerdi est également concerné par un départ cet été à l'OM, Bonnart se prononce sur le profil du défenseur central argentin : « Il est solide. Parce qu’il a été énormément décrié. J’aime pas trop juger le sportif en lui-même, après moi, ce sont les attitudes que je n’aime pas. L’agressivité, j’aime bien. C’est juste que des fois sur le terrain, je n’ai pas aimé certaines attitudes envers certains adversaires où il recherchait une altercation ou autre chose alors qu’il n’y avait pas lieu. Qu’il soit bon ou mauvais, c’est autre chose. Mais c’est l’attitude qui me dérange par rapport à ce que demande l’Olympique de Marseille en termes d’images et de valeurs », précise-t-il.