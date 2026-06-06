Mercato - L’OM obligé de lâcher Greenwood : «Besoin de vendre pour les finances»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de grosses difficultés financières, l'OM se retrouve dans une situation délicate et devra absolument vendre d'ici la fin du mois de juin pour valider son passage devant la DNCG. À ce titre, Mason Greenwood est donc un candidat crédible au départ, et un ancien joueur de l'OM a livré son point de vue sur la situation avec l'attaquant anglais.

Les supporters de l'OM peuvent d'ores et déjà s'attendre à un mercato estival agité, et notamment dans le sens des départs. Le club phocéen doit très rapidement faire entrer de l'argent afin de valider son passage devant la DNCG, et il faudra donc pour cela se séparer des éléments à forte valeur marchande. C'est notamment le cas de Mason Greenwood (24 ans), l'attaquant anglais recruté par l'OM en 2024 pour 30M€, et qui est aujourd'hui valorisé aux alentours de 50M€ par le club.

« Si vous avez une offre alléchante, comment refuser ? » Laurent Bonnart, ancien latéral droit de l'OM (2007-2010), a évoqué le sujet au micro de Football Club de Marseille : « Greenwood ? Le problème c’est que tu as besoin de vendre pour solder tes finances et par contre tu perds offensivement un joueur qui est hyper créateur, intéressant, finisseur. Il t’amène ce que l’OM cherche aussi. Le gars, il touche le ballon, il y a de l’électricité qui se passe. Il y a toujours eu au club des joueurs électriques et lui amène cela. On est sur une des plus grosses valeurs marchandes et si vous avez une offre alléchante, comment vont-ils pouvoir refuser ? », indique l'ancien joueur de l'OM sur Mason Greenwood.