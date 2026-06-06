Mercato - Stade Rennais : Le gros salaire contre lequel Estéban Lepaul a accepté de signer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’une excellente saison avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul a finit meilleur buteur de Ligue 1. Forcément, ses performances ne sont pas passées inaperçues et son avenir a fait l’objet de certaines rumeurs. Annoncé dans le viseur de Côme pendant que le club breton cherchait à le prolonger, Lepaul a fini par prendre une décision avec à laquelle un gros jackpot.

Forcément, avec sa saison réalisée sous le maillot du Stade Rennais, Estéban Lepaul a éveillé les convoitises. Alors qu’on évoquait un intérêt de Côme, qualifié en Ligue des Champions, pour le meilleur buteur de la Ligue 1, le club breton avait exprimé son intention de conserver Lepaul et de le prolonger. « On a commencé à discuter pour Estéban. (…) Qu'est-ce qu'on fait si un club met 60 millions d'euros sur Lepaul ? On veut garder le joueur, c'est clair. On sait qu'il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club. Chaque décision sera collégiale », expliquait Loïc Désiré, directeur sportif du Stade Rennais.

Une grosse augmentation pour Lepaul à Rennes Voilà qu’on connaitrait désormais l’issue du feuilleton Estéban Lepaul. Le Parisien et Footmercato annoncent en effet ce samedi que l’attaquant du Stade Rennais s’est mis d’accord avec sa direction pour prolonger son contrat. Initialement lié jusqu’en 2029 avec le club, le Français devrait désormais l’être jusqu’en 2030. Mais le principal changement se trouverait au niveau de son salaire. Lepaul aurait reçu une augmentation considérable, le faisant passer dans le top 3 des salaires à Rennes.