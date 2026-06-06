Mercato - Stade Rennais : Le gros salaire contre lequel Estéban Lepaul a accepté de signer

Auteur d’une excellente saison avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul a finit meilleur buteur de Ligue 1. Forcément, ses performances ne sont pas passées inaperçues et son avenir a fait l’objet de certaines rumeurs. Annoncé dans le viseur de Côme pendant que le club breton cherchait à le prolonger, Lepaul a fini par prendre une décision avec à laquelle un gros jackpot.
Forcément, avec sa saison réalisée sous le maillot du Stade Rennais, Estéban Lepaul a éveillé les convoitises. Alors qu’on évoquait un intérêt de Côme, qualifié en Ligue des Champions, pour le meilleur buteur de la Ligue 1, le club breton avait exprimé son intention de conserver Lepaul et de le prolonger. « On a commencé à discuter pour Estéban. (…) Qu'est-ce qu'on fait si un club met 60 millions d'euros sur Lepaul ? On veut garder le joueur, c'est clair. On sait qu'il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club. Chaque décision sera collégiale », expliquait Loïc Désiré, directeur sportif du Stade Rennais.
Une grosse augmentation pour Lepaul à Rennes
Voilà qu’on connaitrait désormais l’issue du feuilleton Estéban Lepaul. Le Parisien et Footmercato annoncent en effet ce samedi que l’attaquant du Stade Rennais s’est mis d’accord avec sa direction pour prolonger son contrat. Initialement lié jusqu’en 2029 avec le club, le Français devrait désormais l’être jusqu’en 2030. Mais le principal changement se trouverait au niveau de son salaire. Lepaul aurait reçu une augmentation considérable, le faisant passer dans le top 3 des salaires à Rennes.
Lepaul sur le podium des salaires
De quelle somme parle-t-on alors pour le nouveau salaire d’Esteban Lepaul ? Selon les informations de L’Equipe parues il y a quelques semaines maintenant, l’attaquant du Stade Rennais ne faisait initialement pas partie des 10 joueurs les mieux payés du club breton, le 10ème étant Alidu Seidu avec 160 000€ bruts mensuels. Voilà que Lepaul devrait donc intégrer le top 3 qui était formé de Brice Samba avec 400 000€ bruts mensuels, Breel Embolo avec 350 000€ bruts mensuels et Valentin Rongier avec 275 000€ bruts mensuels.