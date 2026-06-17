L'OM exclu de coupe d'Europe : Le verdict est enfin tombé !

Alexis Brunet

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM risquait d’être exclu de la Ligue Europa par la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Finalement, le club phocéen va pouvoir évoluer en C3 la saison prochaine car il a obtenu un sursis d’un an. En parallèle, Marseille a également reçu une amende de 10M€.

C’est une décision qui était attendue avec impatience par tous les supporters marseillais. Alors que l’OM s’était qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, il risquait une exclusion de la compétition car il n’avait pas respecté le fair-play financier. Finalement, les coéquipiers de Facundo Medina pourront évoluer en C3 l'année prochaine, car ils ont obtenu un peu de répit.

L’OM pourrait se faire exclure de la coupe d’Europe la saison prochaine Ce mercredi, la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA a rendu sa décision concernant l’OM. Le club phocéen échappe au pire car il a obtenu un sursis. Marseille pourra évoluer en Ligue Europa la saison prochaine, mais si la situation ne s’arrange pas, les Olympiens seront privés de coupe d’Europe par la suite, s’ils arrivent à se qualifier. « L'Olympique de Marseille (FRA) n'a pas atteint l'objectif final de l'accord transactionnel, n'ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c'est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025). Compte tenu de la gravité limitée de l'infraction et de l'effondrement susmentionné des recettes de diffusion nationales, la Première Chambre de l'ICFC a infligé au club les sanctions disciplinaires suivantes : - l'exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons, à moins qu'il n'atteigne l'objectif de recettes footballistiques pour la saison 2026-2027 ; - la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d'euros. La Première Chambre de l'ICFC a également constaté qu'Olympique de Marseille avait enfreint la règle relative aux coûts d'effectif, ayant déclaré un ratio de coûts d'effectif supérieur à 70 % pour l'année civile 2025. Compte tenu de ce dépassement, le club s'est vu infliger une amende supplémentaire de 4 millions d’euros. »