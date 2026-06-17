Coupe du monde 2026 : Lionel Messi dans la légende, l’hommage surprise pour Rafael Nadal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rafael Nadal est une légende incontestée du tennis. Avec ses 22 titres de Grand Chelem et sa suprématie à Roland-Garros, l’Espagnol s’est bâti un héritage reconnu à l’échelle planétaire. Champion du monde avec l’Argentine et détenteur d’un nombre impressionnant de trophées en carrière, Lionel Messi (38 ans) impressionne par sa longévité et n’est pas prêt d’arrêter au vu de l’hommage rendu à Nadal dont il s’inspire.

Entrée en scène réussie pour l’Argentine. Le champion du monde en titre a su venir à bout de l’Algérie pour sa première rencontre de la phase de groupe grâce à une victoire nette et sans bavure dans laquelle Lionel Messi a joué un rôle phare avec un triplé face à Luca Zidane, gardien de but des Fennecs. Dans quelques jours, l’octuple Ballon d’or fêtera son 39ème anniversaire et ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons. Il s’inspire d’une autre force de la nature qui a marqué son sport : Rafael Nadal.

«Nous regardons en ce moment la série documentaire sur Rafael Nadal et je m’y retrouve beaucoup» Jusqu’en 2024, le taureau de Manacor sillonnait les courts de tennis aux quatre coins du globe où il a remporté 22 Grands Chelems dont 14 sacres à Roland-Garros. Homme du match entre l’Argentine et l’Algérie, Lionel Messi a interpellé Rafael Nadal. « J’aime jouer au football. C’est ma passion depuis que je suis enfant et quand je me sens bien, je donne tout. Nous regardons en ce moment la série documentaire sur Rafael Nadal et je m’y retrouve beaucoup ».