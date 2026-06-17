«Ça ne signifie rien» : Lionel Messi entre dans l'histoire de la Coupe du Monde, sa réponse est surprenante !

Amadou Diawara

Lors du choc entre l'Argentine et l'Algérie, programmée dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi a offert la victoire à son équipe grâce à un triplé. Résultat, la Pulga égale le record de buts de Miroslav Klose. Interrogé sur son exploit, Leo Messi a fait passer un message inattendu.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'Argentine s'est frottée à l'Algérie dans la nuit de mardi à mercredi. Et l'Albiceleste n'a laissé aucune chance aux Fennecs. Grâce à un triplé de Lionel Messi, les hommes de Lionel Scaloni se sont imposés 3-0 au Arrowhead Stadium de Kansas City.

«Ce ne sont que des statistiques, rien de plus» Ayant inscrit trois buts contre l'Algérie, Lionel Messi est entré dans l'histoire de la Coupe du Monde. Auteur de 16 réalisations au total, la Pulga a égalé le record de l'Allemand Miroslav Klose. Interrogé sur le sujet, le vétéran de 38 ans a fait passer un message surprenant. « Bien sûr que c’est un honneur, pour ce que ça représente, d’être là à côté de Klose. Il y a Ronaldo aussi (troisième du classement). Mais je pense que ça ne signifie rien. Mbappé en a marqué deux aussi aujourd’hui. Au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus. C’est une fierté de pouvoir me mesurer à tous ces joueurs. Ronaldo a été l’un des plus grands, mais il n’est pas premier de ce classement », a confié Leo Messi, capitaine et numéro 10 de l'Argentine, en zone mixte.