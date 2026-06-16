Coupe du monde - Algérie/Argentine : Luca Zidane lance son duel face à Lionel Messi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Championne du monde en titre, l'Argentine s'apprête à remettre son titre en jeu. Dans la nuit de ce mardi à mercredi, l'Albiceleste affronte l'Algérie du côté de Kansas City. On aura donc l'occasion de voir Lionel Messi et face à lui un certain Luca Zidane. Gardien des Fennecs, le fils de Zinedine Zidane s'est d'ailleurs exprimé sur son duel face à l'octuple Ballon d'Or.

Après la France, ça va être au tour de l'Argentine de faire son entrée en lice. Après sa victoire en 2022, l'Albiceleste a un titre à défendre aux Etats-Unis. Et pour les coéquipiers de Lionel Messi, ça va commencer par une rencontre face à l'Algérie, avant d'affronter ensuite l'Autriche et la Jordanie. Le rendez-vous est ainsi donné à 3h dans la nuit de mardi à mercredi du côté de Kansas City. Les Fennecs réussiront-ils à stopper les champions du monde en titre ? Pour y arriver, ils pourront compter sur leur dernier rempart, Luca Zidane.

« Affronter les meilleurs, c'est pour ça qu'on joue au football » Lionel Messi face à Luca Zidane ! Le gardien de l'Algérie a une mission complexe qui l'attend face à la star de l'Argentine. Mais voilà que le fils de Zinedine Zidane est prêt pour ce duel. Dans des propos accordés à Marca, Luca Zidane a ainsi fait savoir : « Je l'ai toujours dit, affronter les meilleurs, c'est pour ça qu'on joue au football. Tout le monde a vu Messi jouer plus qu'il n'en faut ; il est au sommet depuis 20 ans. Oui, je l'ai beaucoup regardé dès mon plus jeune âge, je l'ai beaucoup suivi lorsqu'il jouait, surtout contre le Real Madrid, et j'en garde de très beaux souvenirs d'enfance ».