Coupe du monde 2026 : La scène insolite à la télévision avec Aurélien Tchouaméni lors du match de l'Uruguay

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'Uruguay, la Coupe du monde 2026 a débuté par un match nul face à l'Arabie Saoudite (1-1). Mais voilà qu'au-delà de ce résultat, un moment de cette rencontre fait particulièrement réagir sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a eu des tensions entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde au Real Madrid, l'affiche de la télévision brésilienne n'est pas passé inaperçu.

La saison a été très compliquée au Real Madrid. Alors que ça n'allait pas sur le terrain, voilà que ça a été également électrique à certains moments dans le vestiaires. En fin de contrat, une altercation a même éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, l'Uruguayen finissant même à l'hôpital. Et voilà que ces tensions entre les deux joueurs du Real Madrid a refait parler ces dernières heures en marge de la rencontre entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite à la Coupe du monde 2026.

Valverde et Tchouaméni opposés après leur altercation Sur les réseaux sociaux, c'est l'affichage de la chaine brésilienne CazeTV lors du match Uruguay-Arabie Saoudite qui fait ainsi le buzz. Juste avant la mi-temps, alors que Federico Valverde est filmé, on peut voir la promotion pour le match entre la France et le Sénégal qui se déroule ce mardi soir à 21h. Et voilà que juste à côté de Valverde, on retrouve... Aurélien Tchouaméni en train de serrer les poings, prêt à se battre. Forcément, après ce qui est arrivé au Real Madrid entre les deux, la scène est cocace.