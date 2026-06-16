Coupe du monde 2026 : La scène insolite à la télévision avec Aurélien Tchouaméni lors du match de l'Uruguay

Pour l'Uruguay, la Coupe du monde 2026 a débuté par un match nul face à l'Arabie Saoudite (1-1). Mais voilà qu'au-delà de ce résultat, un moment de cette rencontre fait particulièrement réagir sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a eu des tensions entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde au Real Madrid, l'affiche de la télévision brésilienne n'est pas passé inaperçu.
La saison a été très compliquée au Real Madrid. Alors que ça n'allait pas sur le terrain, voilà que ça a été également électrique à certains moments dans le vestiaires. En fin de contrat, une altercation a même éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, l'Uruguayen finissant même à l'hôpital. Et voilà que ces tensions entre les deux joueurs du Real Madrid a refait parler ces dernières heures en marge de la rencontre entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite à la Coupe du monde 2026.
Valverde et Tchouaméni opposés après leur altercation
Sur les réseaux sociaux, c'est l'affichage de la chaine brésilienne CazeTV lors du match Uruguay-Arabie Saoudite qui fait ainsi le buzz. Juste avant la mi-temps, alors que Federico Valverde est filmé, on peut voir la promotion pour le match entre la France et le Sénégal qui se déroule ce mardi soir à 21h. Et voilà que juste à côté de Valverde, on retrouve... Aurélien Tchouaméni en train de serrer les poings, prêt à se battre. Forcément, après ce qui est arrivé au Real Madrid entre les deux, la scène est cocace.
« Ce qui m'a dérangé, ce sont les fausses histoires »
Dans une récente interview pour L'Equipe, Aurélien Tchouaméni était d'ailleurs revenu sur son altercation avec Federico Valverde. Le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France avait alors expliqué : « Comme je l'ai dit, ce qui m'a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qu'il s'est réellement passé. Ça, je n'y peux rien. Le plus important, c'est que dans le vestiaire, on soit cool, tranquilles. Une leçon ? C'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, le problème n'est jamais aussi gros que tu penses qu'il ne l'est. Comme tout, aujourd'hui on parle de ça, demain on parlera d'autre chose. Il faut juste que tu tiennes les deux, trois jours où il y a le buzz. Cette histoire a pris une telle ampleur que les deux, trois premiers jours, on avait le sentiment que ça n'allait jamais s'arrêter. Et en fait, au bout de deux, trois jours, quelqu'un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose. On s'est reparlé ? Oui, évidemment ! On s'est entraînés ensemble. On n'a pas rejoué ensemble, en revanche, parce que le dernier match de Liga, j'avais une gêne musculaire. Mais il faut vraiment que les gens comprennent : il n'y a pas de problème. Il y a plein de trucs qui se passent dans un vestiaire. On s'est serré la main quand il est revenu et on continue de travailler ensemble ».