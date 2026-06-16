Scandale à la CAN : Un joueur du Sénégal en remet une couche sur le Maroc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près de cinq mois après cette finale de Coupe d’Afrique des nations rocambolesque entre le Sénégal et le Maroc, Iliman Ndiaye a rouvert ce chapitre en interview avec France Football et L’Équipe en marge du premier match de Coupe du monde face à l’équipe de France. L’occasion pour l’attaquant des Lions de la Teranga de livrer sa version des faits sur le scandale qu’il a ressenti et qui a débouché des actes des Sénégalais lors de cette finale.

Quelques heures avant l’entrée en lice du Sénégal dans cette Coupe du monde 2026 avec un gros morceau qu’est l’équipe de France, Iliman Ndiaye s’est longuement confié à L’Équipe et France Football. L’ailier des Lions de la Teranga est revenu sur sa montée en puissance à Everton après un rêve assez bref vécu pendant une saison à l’Olympique de Marseille. Le tout, en révélant avoir ressenti dans l’atmosphère marocaine quelque chose d’étrange avant la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal à Rabat le 18 janvier dernier. Un match qui a mal tourné avec notamment la sortie du terrain de tous les joueurs et du staff sénégalais avant un penalty finalement manqué par Brahim Diaz.

«Le sentiment d’injustice a été trop fort, on est sortis du terrain quelques minutes» Iliman Ndiaye s’est livré à cœur ouvert sur tout ce qu’il a pu ressentir avant et pendant ce choc entre le Sénégal et le Maroc. « Je vais être franc, j’avais des doutes sur le déroulement de la rencontre, il s’était passé des choses durant l’avant-match, des joueurs qui se sentent malades, etc. Bref, je me posais pas mal de questions. Et, dès les premières minutes, je sens des décisions arbitrales étranges. Je ne parle même pas de la séquence surréaliste à la fin du temps réglementaire entre notre but refusé - on se demande encore pourquoi - et le penalty tombé de l’espace pour le Maroc. J’ai senti une rage monter en moi comme jamais. Le sentiment d’injustice a été trop fort, on est sortis du terrain quelques minutes. Quand Sadio (Mané) nous demande de revenir, on se dit : "Allez, on doit y retourner. Et peut-être que Diaz va rater son péno, seul Dieu le sait." Quand Brahim rate sa tentative, on se regarde tous et on se dit entre nous : "C’est la justice de Dieu qui a parlé. On ne peut plus perdre maintenant." ».