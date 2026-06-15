«La peur de ma vie» : Christophe Dugarry dévoile une improbable anecdote avec Vincent Moscato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tous les deux présents sur RMC après leur carrière sportive, Christophe Dugarry était l’invité de Vincent Moscato ce lundi pour évoquer l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde. L’occasion pour l’un des héros du sacre de 1998, passé par les Girondins de Bordeaux, d’évoquer sa première rencontre très particulière avec l’ancien rugbyman…

Consultant pour RMC, Christophe Dugarry est désormais dans la même équipe que Vincent Moscato, l’une des figures de la station depuis une vingtaine d’années. Les deux hommes se connaissent bien, le champion du monde 1998 ayant eu l’occasion de croiser l’ancien rugbyman lorsque les deux hommes évoluaient en Gironde. Invité du Super Moscato Show ce lundi, Dugarry est revenu sur un moment marquant survenu durant son passage dans le vestiaire de Bordeaux au milieu des années 1990.

« Je voyais des mecs se mettre des coups de tête dans le mur » « La première fois que je t’ai vu, je jouais aux Girondins, et à l’époque avec l’UBB ça fonctionnait bien, s’est souvenu Christophe Dugarry à l’antenne. Un jour, je vais voir un de vos matchs à Bègles. Je vais dans les vestiaires avant le match et j'ai eu la peur de ma vie. Je voyais des mecs se mettre des coups de tête dans le mur. La préparation, moi je venais du foot, j’étais un gamin, je me disais ‘mais qu’est-ce qu’ils font ?’ J'étais effrayé du truc. » « C’était la Nasa, s’est amusé Vincent Moscato, il manquait Thomas Pesquet au milieu. »