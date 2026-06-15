Mbappé sous le feu des critiques : Paul Pogba vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Conspué par une grosse partie des supporters du Real Madrid, l’attaquant de 27 ans doit gérer ces éléments au niveau de sa carrière. Ancien partenaire du Bondynois en sélection, Paul Pogba lui, n’est pas d’accord avec tout ce que le capitaine des Bleus reçoit en termes de réprimandes.

Après deux saisons au Real Madrid, force est de constater que Kylian Mbappé est encore loin de faire l’unanimité. Au contraire, l’attaquant français a davantage semblé agacer les supporters madrilènes, du moins sur cette deuxième partie de saison 2025-2026. Si le capitaine de l’équipe de France espère inverser la tendance cet été avec les Bleus durant la Coupe du Monde, jamais Kylian Mbappé n’avait autant été conspué à ce point.

« Qu’on le veuille ou non, c’est un excellent joueur » Et pour certains proches du Bondynois comme Paul Pogba, ces critiques à l’égard du numéro 10 sont souvent très sévères. « Pour Mbappé, La pression a commencé à ses 17 ans. Et plus on vieillit, plus la pression est forte. Mais pour lui, ça peut être une pression positive, et je pense que c’est le cas. C’est un excellent joueur. Qu’on le veuille ou non, c’est un excellent joueur », a ainsi confié le champion du monde 2018 à MARCA.