Kylian Mbappé : La grande annonce sur ce qu’il fera après sa carrière !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A désormais 27 ans, Kylian Mbappé est toujours autant au centre de l’actualité footballistique. La star du Real Madrid est depuis de nombreuses années une machine médiatique, qui semble avoir un plan de carrière bien en tête. Dernièrement, le capitaine de l’équipe de France s’est exprimé sur ses idées pour sa vie d’après le football.

Ce mardi, l’équipe de France fait son entrée en lice à la Coupe du Monde avec un premier gros défi face au Sénégal. Pour son troisième mondial, son premier en tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est attendu au tournant. Seulement âgé de 27 ans, le Bondynois a déjà marqué l’histoire du football avec deux précédentes compétitions véritablement réussies. Toujours lucide sur son avenir et sur ses plans de carrière, le numéro 10 s’est récemment livré avec beaucoup de recul sur ses ambitions à l’issue de sa retraite sportive.

« Si je veux être businessman, je serai businessman » « Je ne sais pas... Je me donne la possibilité d'avoir beaucoup d'options après ma carrière. J'ai un business qui est bien monté. Si je veux être businessman, je serai businessman. Pour avoir cette possibilité-là, bien sûr, je passerai mes diplômes, ça ne coûte rien. C'est un apprentissage supplémentaire, ça enrichira ma palette sur le plan humain et professionnel. Mais pour être entraîneur, il faut d'abord faire le deuil de sa carrière de joueur », a ainsi confié Kylian Mbappé dans les colonnes du Parisien.