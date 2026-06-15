Kylian Mbappé est devenu «une bête de foire» : Son coup de gueule contre les paparazzis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a répondu aux questions de ses coéquipiers, des membres du staff ou de ses proches dans un entretien organisé par Le Parisien avant l'entrée en lice de la France lors de la Coupe du monde. L'attaquant français a abordé tous les sujets, notamment celui de la notoriété dont il bénéficie depuis près de 10 ans. Il avoue regretter parfois ce manque de tranquillité.

Attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années. Le joueur de 27 ans a vu sa vie changer à un très jeune âge et sa notoriété a parfois été difficile à gérer. Il est reconnu à travers le monde et il aimerait beaucoup pouvoir profiter d'un quotidien plus calme lorsqu'il ne joue pas au football.

Kylian Mbappé lassé par les paparazzis Comme les grandes stars, Kylian Mbappé sait que ses moindres faits et gestes sont scrutés et qu'il est reconnu à chacune de ses sorties en public. Il doit donc s'adapter dans sa vie quotidienne. « Pour les gens comme moi, une journée de rêve, c’est un retour à la simplicité : ne pas être dérangé, pouvoir faire ce que tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Ce sont des choses qui sont devenues un luxe pour moi, alors que ce sont pourtant des choses super simples. Mais il ne faut jamais se plaindre de l’amour que tu reçois des gens. C’est parfois pesant, parce que je suis entré dans la catégorie de ceux qui sont scrutés à chaque instant » confie-t-il après une question de Maghnes Akliouche concernant sa journée de rêve loin du football.