Mbappé a fait «les 400 coups» avec Dembélé : Le lien fort qui unit les deux stars de l’équipe de France

Alexis Brunet

Dans le football, Kylian Mbappé possède plusieurs amis, mais personne n’arrive à égaler Ousmane Dembélé. Les deux attaquants de l’équipe de France sont très proches au point de partir souvent en vacances ensemble et ils collectionnent les fous rires. Le joueur du Real Madrid a avoué avoir fait les 400 coups avec son homologue du PSG.

Lors de son entrée en lice en Coupe du monde mardi soir contre le Sénégal, l’équipe de France pourra compter sur son capitaine Kylian Mbappé et sur le dernier Ballon d’or en date Ousmane Dembélé. Les deux attaquants sont très amis et tous les Français espèrent que leur belle relation pourra se matérialiser sur le terrain afin de faire briller les Bleus.

« À nous deux, on pourrait même écrire un livre » Justement, avant ce match face au Sénégal, Kylian Mbappé a été interrogé sur sa relation avec Ousmane Dembélé dans un entretien accordé au Parisien. Alors que Rayan Cherki lui demandait sa plus belle anecdote avec l’actuel attaquant du PSG, le capitaine de l’équipe de France a révélé qu’il en avait un paquet. « Avec Ousmane, on a beaucoup d’anecdotes « terrain » car on a été coéquipiers, adversaires et on se supporte l’un l’autre depuis tant d’années… Mais on en a surtout en dehors du terrain, on a fait les 400 coups. On partait en vacances ensemble, nos familles se connaissent très bien, donc j’ai tout un tas d’anecdotes avec lui. À nous deux, on pourrait même écrire un livre. »