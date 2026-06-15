Kylian Mbappé lâche une petite bombe : «C’est le moment où l’équipe de France a été la moins unie»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a la possibilité d’écrire une jolie page de son histoire sur la scène mondiale avec cette Coupe du monde 2026. Pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Kylian Mbappé et le groupe tricolore peuvent lui offrir la meilleure des Last Dance, le tout, dans une unité et une ambiance qui n’ont rien à voir avec celles de l’Euro selon Mbappé.

Le samedi 6 juin, à quelques heures du départ à Villeneuve-d’Ascq pour le dernier match de préparation de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord avant le départ des Bleus pour les Etats-Unis en marge de la Coupe du monde, Kylian Mbappé répondait aux questions de ses coéquipiers et de certains proches dans le cadre d’une interview accordée au Parisien. Warren Zaïre-Emery a lui aussi mis les pieds dans le plat, demandant à son capitaine chez les Bleus « quel moment de ta carrière aimerais-tu revivre une seconde fois ? ».

«Vu comment était l’ambiance, je pense qu’on n’aurait pas gagné» « Oh il y en a beaucoup. Surtout les défaites, parce que si tu les revis, tu peux peut-être changer le cours du destin », a reconnu Kylian Mbappé avant de développer son ressenti. Selon lui, les matchs couperets qui n’a pas tourné en sa faveur doivent être vécus à nouveau afin d’espérer connaître une issue différente. « Par exemple, je changerais l’Argentine en 2022, la finale contre le Bayern avec Paris, la demie contre Dortmund ». Relancé sur son tir au but raté en 1/8ème de finale de l’Euro 2021 contre la Suisse (3-3 puis 4-5), le champion du monde explique qu’il ne changerait rien à ce qui s’est passé pour une raison assez édifiante. « La Suisse à l’Euro ? Non, ça, je ne le changerais pas. Je ne gaspillerais pas mes jokers pour un huitième. Il nous restait tellement de chemin derrière. Et de toute façon, vu comment était l’ambiance, je pense qu’on n’aurait pas gagné ».