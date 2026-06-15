Zinedine Zidane a fait un choix entre l’équipe de France et l’Algérie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici quelques mois, Zinédine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France en prenant la relève de Didier Deschamps. Présent aux États-Unis pour la Coupe du Monde, « Zizou » a décidé d’aller voir jouer l’Algérie face à l’Argentine mercredi, plutôt que les Bleus qui jouent mardi face au Sénégal. Explications.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de cette Coupe du Monde 2026. Le Ballon d’Or 1998 est pressenti comme le successeur légitime de Didier Deschamps, qui quittera la tête des Bleus à la fin de ce mondial. Mais avant de démarrer cette nouvelle aventure de sélectionneur, Zidane est présent aux États-Unis afin d’assister à cette Coupe du Monde en tant que simple spectateur.

Zinédine Zidane à Kansas City pour l’Algérie Et comme le révèle l’Equipe ce lundi, Zinédine Zidane a priorisé le fait d’aller voir le premier match de l’Algérie plutôt que celui de l’équipe de France. Et pour cause, son fils aîné, Luca, devrait démarrer en tant que titulaire dans les buts. Formé au Real Madrid, l’actuel gardien de Grenade a décidé de représenter les Fennecs. Son papa ainsi que tous ses frères devraient donc être dans les tribunes à Kansas City ce mercredi soir pour le choc opposant l’Algérie face à l’Argentine.