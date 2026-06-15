«Je ne voulais pas qu’il aille à l’OM», l’homme qui a bloqué le transfert de Zidane

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille dont il est l’un des grands symboles à l’international, Zinedine Zidane n’a pourtant jamais porté le maillot de l’OM. Le deal aurait pourtant pu se faire lorsque l’ancien meneur de jeu emblématique de l’équipe de France était tout jeune, mais l’un de ses mentors de l’époque l’avait empêché de rejoindre l’OM… Il s’en explique.

Formé à l’AS Cannes avant d’être ensuite passé par Bordeaux, la Juventus Turin et le Real Madrid au cours de sa carrière en club, Zinedine Zidane n’a jamais évolué à l’OM. Une anomalie aux yeux de nombreux supporters étant donné que l’ancienne star de l’équipe de France était né dans la cité phocéenne, et l’OM avait d’ailleurs tenté de signer Zidane lorsqu’il était jeune comme l’a expliqué Alain Lepeu, l’un de ses premiers entraîneurs, pour BFM Marseille.

« Je ne voulais pas qu’il aille à l’OM » « Pourquoi je dis à l’AS Cannes de le prendre vite ? Je ne voulais pas qu’il aille à l’OM. Pourquoi ? Parce que, un, l’OM n’a jamais été un club formateur et encore moins à cette époque-là, deux, s’il va à l’OM, je l’envois faire un essai à l’OM, ils l’auraient pris comme Cannes l’a pris, mais ça aurait été invivable pour lui, pour ses parents. Je pense qu’il n’aurait pas réussi à Marseille ? Ah non Jamais il n’aurait fait la carrière qu’il a fait. Je peux vous l’assurer », confie l’ancien mentor de Zinedine Zidane, qui ne voyait pas l’OM comme un bon tremplin pour la carrière de son protégé.