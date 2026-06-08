Ousmane Dembélé : Son rêve avec Lionel Messi bien avant le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’ancien éducateur d’Ousmane Dembélé à l’ALM Évreux est revenu sur ses débuts dans le football, et son rêve impliquant Lionel Messi bien des années avant de pouvoir jouer à ses côtés au Barça.

A 29 ans, Ousmane Dembélé s’apprête à participer à sa troisième Coupe du monde avec l’équipe de France, la première en tant que Ballon d’Or. L’attaquant dispose d’un nouveau statut depuis plus d’un an, et sa saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Ahmed Wahbi, son éducateur à l’ALM Évreux, suit de près sa trajectoire.

« Il rêvait de devenir Messi ou Iniesta » Dans des propos accordés au Parisien, l’éducateur revient sur les premières années d’Ousmane Dembélé et ses ambitions. « Dès le début, on voyait à la qualité de ses touches de balle qu’il était doué. Ousmane s’est vite démarqué par ses petits dribbles des deux pieds, ses feintes de corps, ses frappes enchaînées. Vers 8-10 ans, on se disait qu’il allait réussir, lui qui rêvait de devenir Messi ou Iniesta, se souvient Ahmed Wahbi. Il avait la niaque, toujours à encourager son équipe. Heureusement qu’on ne perdait pas souvent, car quand c’était le cas, il boudait tout seul dans son coin ! Je suis très fier de voir tout ce qu’il accomplit, sans oublier d’où il vient. »