Zinédine Zidane nouveau sélectionneur de l’équipe de France : Raymond Domenech dévoile le premier défi qui l’attend chez les Bleus

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sélectionneur de l’équipe de France de 2004 à 2010, Raymond Domenech a notamment eu Zinédine Zidane sous ses ordres, lui qui vient d’être intronisé à la tête des Bleus. Une arrivée sur laquelle il s’est exprimé, dévoilant quel sera, selon lui, son premier défi après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

On le savait depuis un moment, mais c’est ce mardi que Zinedine Zidane est officiellement devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Un poste qu’il attendait depuis son départ du Real Madrid il y a cinq ans, refusant toutes les propositions pour être disponible quand il se libèrerait. Auprès de Ouest-France, Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus de 2004 à 2010 et finaliste de la Coupe du monde 2006, a accepté de réagir à cette nomination.

« La vraie problématique, après une Coupe du monde, c’est de voir où en sont les joueurs » « C’est le poste dont tout le monde rêve, le poste qui est au sommet d’une carrière d’un entraîneur. Sélectionneur de l’équipe de France, c’est dur de faire mieux après, même si on prend un grand club. C’est le graal, le poste suprême », a-t-il déclaré. Raymond Domenech a ensuite été interrogé sur le premier défi qui attendra Zinedine Zidane en équipe de France : « La vraie problématique, après une Coupe du monde, c’est de voir où en sont les joueurs. Il faut faire le bilan du niveau d’entrainement des uns et des autres avant les premiers matches de septembre. C’est le contact humain, cette relation qu’il faut retrouver avec les joueurs. Il faut reprendre des choses qui ont marché, être prêt à relancer un groupe qui a fonctionné. La première chose est d’avoir un contact avec les leaders. L’essentiel du métier de sélectionneur, c’est d’arriver en peu de temps à tirer la quintessence d’un groupe. Zidane a ce vécu, cette expérience, cette notoriété pour passer des messages. L’expérience nous donnera la réponse, mais on peut supposer que oui. Mais c’est un autre métier que le métier d’entraîneur. »

« Il va falloir qu’il trouve son axe, sa manière de répondre » Selon Raymond Domenech, la communication sera un autre enjeu du mandat de Zinedine Zidane, lui qui a longtemps eu une image mystérieuse et distante avec les médias : « Je ne sais pas comment il va fonctionner avec les médias, sur son image réservée, sur son contact avec les joueurs. Il y a beaucoup de conférences, trop souvent à mon goût, mais ce sont des obligations. Il va falloir qu’il trouve son axe, sa manière de répondre. L’essentiel, ça reste les résultats. S’il a les résultats, la manière de parler suivra. C’est le discours interne qui compte. S’il n’y a pas les résultats, à ce moment il y a des interrogations qui suivent. »