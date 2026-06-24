Mercato - Fabian Ruiz sur le départ : Le PSG a déjà trouvé son remplaçant ?

Arrivé en aout 2022, Fabian Ruiz s’est installé comme un pilier du dispositif de Luis Enrique, même si cette saison il a souvent été blessé. Son avenir pourrait toutefois s’écrire ailleurs, puisque le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans un an et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé.
Les deux Ligues des Champions sont évidemment un exploit immense, mais le véritable succès de Luis Enrique est ailleurs. Le technicien espagnol a en effet réussi à réveiller le PSG, mais surtout certains joueurs qui semblaient perdus, comme Fabian Ruiz. Etincelant avec sa sélection, le milieu n’affichait pas le même niveau à Paris, mais cette époque est désormais révolue.
Fabian Ruiz sur le départ ?
Cette belle histoire pourrait pourtant se terminer plus vite que prévu. Car le contrat de Fabian Ruiz se termine en juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. D’ailleurs, les signaux envoyé ces dernières semaines ne poussent pas à l’optimisme, puisque le joueur s’imagine déjà loin du PSG. « J’ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Betis, mon club, mon équipe. J’espère pouvoir y revenir un jour et y terminer ma carrière, ce serait merveilleux » a notamment expliqué l’international espagnol de 30 ans, qui a quitté le Real Bétis en 2018 pour signer au Napoli.
Le PSG se couvre déjà...
En attendant de voir comment évoluera ce dossier, au PSG on semble déjà avoir pris les devants. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les discussions entre le club parisien et la Juventus autour de Randal Kolo Muani, auraient pris un nouveau virage tout récemment. International français non appelé par Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026, Khephren Thuram pourrait en effet être inséré dans le deal afin de faire baisser son prix. Et cette idée séduirait tout particulièrement à Paris, où on verrait en lui le successeur de Fabian Ruiz.