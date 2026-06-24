Mercato - Fabian Ruiz sur le départ : Le PSG a déjà trouvé son remplaçant ?

Axel Cornic

Arrivé en aout 2022, Fabian Ruiz s’est installé comme un pilier du dispositif de Luis Enrique, même si cette saison il a souvent été blessé. Son avenir pourrait toutefois s’écrire ailleurs, puisque le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans un an et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé.

Les deux Ligues des Champions sont évidemment un exploit immense, mais le véritable succès de Luis Enrique est ailleurs. Le technicien espagnol a en effet réussi à réveiller le PSG, mais surtout certains joueurs qui semblaient perdus, comme Fabian Ruiz. Etincelant avec sa sélection, le milieu n’affichait pas le même niveau à Paris, mais cette époque est désormais révolue.

Fabian Ruiz sur le départ ? Cette belle histoire pourrait pourtant se terminer plus vite que prévu. Car le contrat de Fabian Ruiz se termine en juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. D’ailleurs, les signaux envoyé ces dernières semaines ne poussent pas à l’optimisme, puisque le joueur s’imagine déjà loin du PSG. « J’ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Betis, mon club, mon équipe. J’espère pouvoir y revenir un jour et y terminer ma carrière, ce serait merveilleux » a notamment expliqué l’international espagnol de 30 ans, qui a quitté le Real Bétis en 2018 pour signer au Napoli.