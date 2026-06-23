Coupe du monde 2026 : L’annonce surprenante d’Haaland avant le match contre la France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après l’Irak, la Norvège a battu le Sénégal (3-2). Avec 6 points, les coéquipiers d’Erling Braut Haaland sont donc à égalité avec l’équipe de France. La prochaine journée, la rencontre entre ces deux nations sera donc décisive pour savoir qui terminera à la première place du groupe à la Coupe du monde. Mais voilà qu’Haaland n’accorde visiblement pas trop d’importance sur ce match face aux Bleus.

Vendredi soir, à 21h, l’équipe de France affrontera la Norvège pour la troisième et dernière rencontre de poule de la Coupe du monde. Une rencontre qui sera décisive pour les deux nations puisque c’est la première place qui sera en jeu. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé et ceux d’Erling Braut Haaland ont réussi à battre le Sénégal et l’Irak. Ayant donc 6 points au compteur, la France et la Norvège doivent désormais s’expliquer pour savoir qui finira devant l’autre alors que ce sont les Bleus qui sont aujourd’hui en tête grâce à une différence de but supérieure d’un but.

« Honnêtement, je me moque un peu de ce match » En battant l’équipe de France, la Norvège aurait donc la possibilité de finir première du groupe. Mais voilà que ça ne semble pas forcément intéresser Erling Braut Haaland. En effet, à la suite de la victoire face au Sénégal, l’attaquant de Manchester City, auteur de son deuxième doublé dans la compétition, a lâché rapporté par RMC : « Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m'intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous, ils vont probablement gagner tout le tournoi ».