Coupe du monde 2026 : L’annonce surprenante d’Haaland avant le match contre la France

Après l’Irak, la Norvège a battu le Sénégal (3-2). Avec 6 points, les coéquipiers d’Erling Braut Haaland sont donc à égalité avec l’équipe de France. La prochaine journée, la rencontre entre ces deux nations sera donc décisive pour savoir qui terminera à la première place du groupe à la Coupe du monde. Mais voilà qu’Haaland n’accorde visiblement pas trop d’importance sur ce match face aux Bleus.
Vendredi soir, à 21h, l’équipe de France affrontera la Norvège pour la troisième et dernière rencontre de poule de la Coupe du monde. Une rencontre qui sera décisive pour les deux nations puisque c’est la première place qui sera en jeu. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé et ceux d’Erling Braut Haaland ont réussi à battre le Sénégal et l’Irak. Ayant donc 6 points au compteur, la France et la Norvège doivent désormais s’expliquer pour savoir qui finira devant l’autre alors que ce sont les Bleus qui sont aujourd’hui en tête grâce à une différence de but supérieure d’un but.
« Honnêtement, je me moque un peu de ce match »
En battant l’équipe de France, la Norvège aurait donc la possibilité de finir première du groupe. Mais voilà que ça ne semble pas forcément intéresser Erling Braut Haaland. En effet, à la suite de la victoire face au Sénégal, l’attaquant de Manchester City, auteur de son deuxième doublé dans la compétition, a lâché rapporté par RMC : « Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m'intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous, ils vont probablement gagner tout le tournoi ».
La Norvège va faire tourner
D’ailleurs, alors que cette première place sera en jeu face à la France, la Norvège pourrait bien faire tourner lors de cette rencontre. En effet, Stale Solbakken, sélectionneur norvégien, a avoué : « Il y aura quelques changements contre la France. Ce n'est pas que nous ne gagnerons pas, mais l'intervalle entre les deux matchs est très court. Vu notre condition physique en fin de match aujourd'hui, il faut donner leur chance à d'autres joueurs. Cinq, six, voire sept d'entre eux ont souffert de crampes en fin de rencontre ».