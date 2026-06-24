Départ de l'OM : Voilà les six options qui s'offrent à Aubameyang

Il semblerait que ce soit déjà la fin de l'histoire pour Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Et cette fois-ci pour des raisons différentes que lors de son premier départ survenu il y a deux ans. La situation financière de l'OM forcerait le club à se séparer du buteur de 37 ans au marché toujours aussi attractif.
Décidément, Pierre-Emerick Aubameyang semble destiné à ne pas pouvoir s'éterniser à l'Olympique de Marseille. Déjà au terme de la saison 2023/2024 qu'il avait terminé avec 30 buts marqués, le Gabonais avait accepté un contrat en or de la part d'Al-Qadsiah. Un an plus tard, soit à la dernière intersaison, l'ex-buteur du Borussia Dortmund et d'Arsenal retrouvait la cité phocéenne.
Aubameyang était revenu «à la maison» après avoir écouté son coeur, il doit déjà la quitter ?
Au milieu de l'exercice 2025/2026, Aubameyang reconnaissait avoir écouté son cœur en décidant de quitter l'Arabie saoudite pour l'OM. « C'est le choix du coeur parce que j'ai encore envie de montrer au monde entier ce que je suis capable de faire. Et quoi de mieux que le faire à la maison parce que j'estime qu'ici c'est la maison. C'est une deuxième chance, quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond. C'est pour ça que je suis là, à fond ».
L'Espagne, l'Italie ou bien le Brésil et la MLS pour Aubameyang ?
Cependant, la situation économique alarmante de l'OM, qui comptabilise des dettes de 157M€ depuis la signature de l'accord de règlement convenu avec l'UEFA en 2022, oblige le comité directeur à devoir se séparer de joueurs pendant le mercato estival. Au vu de sa cote sur le marché, l'attaquant de 37 ans est l'un des potentiels sacrifiés. Foot Mercato a d'ailleurs révélé mardi le nom des cinq pays susceptibles d'accueillir Pierre-Emerick Aubameyang d'ici la fin du mercato estival programmée pour le 1er septembre : l'Espagne, l'Italie, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Brésil et les Etats-Unis. Le principal intéressé a donc l'embarras du choix.