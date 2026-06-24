Départ de l'OM : Voilà les six options qui s'offrent à Aubameyang

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il semblerait que ce soit déjà la fin de l'histoire pour Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Et cette fois-ci pour des raisons différentes que lors de son premier départ survenu il y a deux ans. La situation financière de l'OM forcerait le club à se séparer du buteur de 37 ans au marché toujours aussi attractif.

Décidément, Pierre-Emerick Aubameyang semble destiné à ne pas pouvoir s'éterniser à l'Olympique de Marseille. Déjà au terme de la saison 2023/2024 qu'il avait terminé avec 30 buts marqués, le Gabonais avait accepté un contrat en or de la part d'Al-Qadsiah. Un an plus tard, soit à la dernière intersaison, l'ex-buteur du Borussia Dortmund et d'Arsenal retrouvait la cité phocéenne.

Aubameyang était revenu «à la maison» après avoir écouté son coeur, il doit déjà la quitter ? Au milieu de l'exercice 2025/2026, Aubameyang reconnaissait avoir écouté son cœur en décidant de quitter l'Arabie saoudite pour l'OM. « C'est le choix du coeur parce que j'ai encore envie de montrer au monde entier ce que je suis capable de faire. Et quoi de mieux que le faire à la maison parce que j'estime qu'ici c'est la maison. C'est une deuxième chance, quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond. C'est pour ça que je suis là, à fond ».