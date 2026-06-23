Du jamais vu depuis 12 ans : La statistique qui concerne l’OM à la Coupe du monde 2026 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parmi les six joueurs de l’OM engagés actuellement à la Coupe du monde 2026, certains se sont particulièrement illustrés lundi, notamment Facundo Medina. Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec l’Argentine, le défenseur âgé de 27 ans a même été passeur décisif sur le deuxième but de Lionel Messi face à l’Autriche (2-0), une première pour un Marseillais depuis le Mondial 2014.

Si sa première saison sous les couleurs de l’OM a été pour le moins mitigée, Facundo Medina retrouve le sourire actuellement avec l’Argentine. Titulaire dans le couloir gauche pour l’entrée en lice de l’Albiceleste à la Coupe du monde 2026 face à l’Algérie (3-0), le défenseur âgé de 27 ans a enchaîné lundi contre l’Autriche (2-0). Auteur d’une prestation convaincante, l’international argentin (11 sélections) l’a en plus ponctuée par une passe décisive sur le deuxième but de Lionel Messi.

Première passe décisive d’un joueur de l’OM dans un Mondial depuis 2014 Et cela faisait un moment que cela n’était pas arrivé à un joueur de l’OM. Comme indiqué par Stats Foot, il faut remonter au Mondial 2014 pour retrouver la trace de la dernière passe décisive d’un Marseillais en Coupe du monde. À ce moment-là, c’était Mathieu Valbuena qui avait été passeur décisif pour Olivier Giroud, lors de la victoire de l’équipe de France face à la Suisse (5-2) en phase de groupes, le 20 juin 2014.