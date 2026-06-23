Coupe du monde 2026 - Le malaise Cristiano Ronaldo : Un joueur du PSG pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, moins Cristiano Ronaldo semble faire l’unanimité du côté du Portugal. Tenue en échec par la RD Congo, la Seleçao affronte l’Ouzbékistan ce mardi soir. Et un grand changement a été réclamé à Roberto Martinez concernant le quintuple Ballon d’Or qui évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Cristiano Ronaldo voit pourtant sa cote de popularité fondre comme neige au soleil au Portugal. Le buteur de 41 ans ne s’est pas montré à son avantage lors du match nul contre la RD Congo lors de l’entrée en lice de la Seleçao dans cette Coupe du monde 2026. De ce fait, un important changement est réclamé à Roberto Martinez pour la seconde rencontre face à l’Ouzbékistan ce mardi soir.

Cristiano Ronaldo plus titulaire au Portugal ? A Bola a en effet mené un sondage auprès des supporters portugais pour qu’ils composent leur onze idéal pour le match face à l’Ouzbékistan. Et contre toute attente, Cristiano Ronaldo ne figure ni dans l’équipe choisie par les lecteurs, ni dans celle de la rédaction. Gonçalo Ramos a été privilégié par les votants pour figurer à la pointe de l’attaque du Portugal. Joao Neves, son coéquipier au PSG, a été le nom le plus plébiscité après sa belle prestation face à la RD Congo.