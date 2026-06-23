Coupe du monde 2026 : «Michael Olise, pourquoi as-tu choisi la France ?», la pilule ne passe pas ne Angleterre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En attendant de voir si son Angleterre natale va en faire de même ce mardi face au Ghana, l’équipe de France s’est assurée de participer à la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 lundi soir grâce à un succès acquis face à l’Irak (3-0). Michael Olise est un joueur des Bleus, mais aurait pu porter la tunique des Three Lions. Un choix qu’il n’a pas fait au grand dam de Marcus Speller.

L’équipe de France a assuré l’essentiel. Ses victoires contre le Sénégal et l’Irak (3-1 ainsi que 3-0) ont permis au groupe de Didier Deschamps de valider sa présence pour le 1/16ème de finale de la Coupe du monde. Bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets, Michael Olise a délivré des passes décisives à Kylian Mbappé face aux Lions de la Teranga et contre les Irakiens. L’impact indéniable de l’ailier du Bayern Munich dans l’animation offensive des Bleus fait réagir en Angleterre, son pays de naissance lui qui a des racines au Nigeria, en Algérie ainsi qu’en France de par sa mère.

«Si tu as cette option et que tu es aussi bon, je ne peux pas vraiment lui en vouloir...» Bercé par les exploits des Bleus et dans une culture française du côté maternel de sa famille, Olise a choisi de représenter les couleurs de l’équipe de France. Une décision du natif de Londres qui fait toujours parler de l’autre côté de la Manche. « Michael Olise, pourquoi as-tu choisi de jouer pour la France ? Probablement parce qu’il voulait tenter de remporter la Coupe du monde. Sa mère est franco-algérienne et il a sans doute été inspiré par ces grands noms du football français, ce qui est tout à fait compréhensible, et il avait sûrement en tête ces moments forts où on les voyait brandir des trophées. Tu sais, si tu as cette option et que tu es aussi bon, je ne peux pas vraiment lui en vouloir ». a confié Marcus Speller dans l’émission In the Mixer.