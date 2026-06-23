«Je souhaite qu’il vienne au PSG» : Le transfert de Michael Olise réclamé sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, Michael Olise voit son avenir animer la rubrique mercato. Si le Bayern Munich a déclaré sa star intransférable, ça n’empêche pas les rumeurs de se multiplier. Le Real Madrid et le PSG feraient ainsi les yeux doux à Olise, que certains adoreraient voir rejoindre l’effectif de Luis Enrique dans les semaines à venir.

Après le Real Madrid, ça a été au tour du PSG d’être annoncé comme l’un des prétendants de Michael Olise. En quête d’une troisième Ligue des Champions, le club de la capitale serait donc intéressé par le transfert de la star française du Bayern Munich. « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. (…) Le Bayern l’a déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », avait déclaré Olivier Ménard.

« J’aimerais le voir dans un autre contexte que celui du Bayern » Si Michael Olise reste aujourd’hui un joueur du Bayern Munich, qui n’a d’ailleurs pas l’intention de vendre l’international français, son transfert au PSG est toutefois réclamé. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Pia Clemens a ainsi dit : « Est-ce que je souhaite que Michael Olise quitte le Bayern ? Oui. C’est difficile d’être objective dans la mesure où je suis partie prenante puisque évidemment je souhaiterais qu’il vienne au PSG. C’est aussi difficile de répondre oui ou non à cette question, ça va être un choix très personnel. Mais j’ai quand même le sentiment qu’Olise avec ses deux saisons au Bayern il est quand même arrivé à un cap où il est en pleine explosion. C’est un peu le Big Bang en ce moment. J’avoue que j’aimerais le voir dans un autre contexte que celui du Bayern. Même au Real pour pouvoir combiner avec Mbappé ».