Jules Koundé réclamé par Luis Enrique : Son futur salaire au PSG fuite déjà dans la presse

Alexis Brunet

Après Michael Olise, le PSG aurait un autre international français dans son viseur en la personne de Jules Koundé. Le défenseur sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030 aurait été réclamé par Luis Enrique à son président et il pourrait bien être l’un des transferts de l’été. S’il débarque à Paris, l’ancien Bordelais pourrait d’ailleurs toucher un salaire assez élevé.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré actif sur le mercato, mais cela ne veut pas dire qu’il ne travaille pas. En effet, Luis Campos avance sur quelques pistes et certaines sont assez chaudes. Le nom de Yan Diomandé revient avec insistance, lui qui sort d’une grande saison avec le RB Leipzig et qui attire également l’attention de Liverpool. En attaque, le club de la capitale penserait également à Michael Olise du Bayern Munich.

Le PSG voudrait Jules Koundé Le PSG pourrait donc attirer un international français en la personne de Michael Olise, mais il n’est pas le seul joueur de Didier Deschamps qui plait à Paris. Selon les informations du journaliste Alex Rodriguez Sanchez, le club de la capitale aurait également des vues sur Jules Koundé, qui est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030. Luis Enrique aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de lui offrir le défenseur qui ne sait pas encore s’il souhaite continuer à évoluer en Catalogne la saison prochaine.