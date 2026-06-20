Mercato : Une menace nommée Roberto De Zerbi pour le PSG avec ce gros transfert

Alexis Brunet

Le PSG n’a pour le moment recruté personne cet été, mais cela ne l’empêche pas d’avoir certaines pistes. Le club de la capitale serait notamment intéressé par le milieu de terrain de West Ham, Mateus Fernandes. Problème, l’international portugais est également dans le viseur de plusieurs formations anglaises, à l’image de Tottenham, entraîné par l’ancien coach de l’OM, Roberto De Zerbi.

Sa deuxième victoire de suite en finale de Ligue des champions l’a démontré, le PSG possède sûrement le meilleur effectif du monde, mais certains ajustements seront toutefois nécessaires cet été. En effet, les autres clubs vont se renforcer et le champion de France pourrait également voir partir certains joueurs, ce qui va le forcer à ajouter du sang neuf au groupe de Luis Enrique.

Mateus Fernandes pisté au milieu de terrain Le PSG possède déjà une belle petite colonie portugaise dans son effectif (Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos, João Neves), mais ce n’est peut-être pas terminé. En effet, selon plusieurs sources dont Foot Mercato, le club de la capitale aurait dans son viseur l’international portugais de West Ham, Mateus Fernandes. Bien que les Hammers soient descendus en deuxième division, le joueur de 21 ans a surnagé et il pourrait bien partir pour plus de 90M€ cet été.