«Super excité», Bradley Barcola a choisi son prochain club : Le PSG attend désormais «une grosse somme d’argent» pour dire oui à son transfert

Pierrick Levallet

Le feuilleton Bradley Barcola est l’un des dossiers qui animent le mercato du PSG en ce moment. Annoncé sur le départ, l’ailier de 23 ans ne semble pas opposé à un transfert du côté de Liverpool. Seulement, les Rouge-et-Bleu ne compteraient pas brader l’international français et auraient donc d’importantes exigences financières pour son transfert cet été.

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? En quête d’un rôle plus important, l’international n’est pas insensible à l’intérêt de Liverpool comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. RMC Sport a d’ailleurs indiqué récemment que l’ailier de 23 ans ne comptait pas prolonger son contrat. Seulement, les Rouge-et-Bleu n’entendraient pas vraiment brader l’ancien de l’OL et auraient ainsi de fortes exigences financières pour le laisser filer cet été.

«Bradley Barcola est très proche de Liverpool» « Les contacts continuent pour Bradley Barcola. Liverpool, le PSG et les agents du joueur sont régulièrement en contact. Le point important de ce dossier sera l’indemnité de transfert. Parce que concernant le contrat, les termes personnels et le projet, il n’y aura pas de problème. Bradley Barcola est très proche de Liverpool. Il est super excité par Liverpool. Les contacts se poursuivent. Evidemment, pour voir Bradley Barcola à Liverpool, cela nécessitera une grosse somme d’argent. Donc Liverpool devra définir le montant qu’ils souhaitent offrir au PSG pour savoir quand et comment ils pourront boucler le deal pour Bradley Barcola » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

«Il s’agit de trouver un accord financier avec le PSG» « Il n’y a rien d’imminent. J’ai entendu parler d’une offre qui allait arriver, ce n’est pas à propos de ça. Une offre va partir, évidemment. Liverpool veut Barcola et fera une offre. Mais il s’agit de trouver un accord financier avec le PSG. C’est le point clé. Et cela pourrait prendre du temps parce que le PSG a déjà perdu quelques joueurs en attaque. Il faudra donc laisser du temps au PSG pour trouver des solutions pour leur attaque » a ensuite poursuivi le journaliste spécialiste du mercato.