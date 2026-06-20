Kylian Mbappé : La condition que lui imposerait le RC Lens pour le recruter

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant fini deuxième de la dernière saison de Ligue 1, le RC Lens a été la surprise, réussissant à tenir tête au PSG. Pour y arriver, les Sang et Or ont pu compter sur un recrutement réussi avec notamment les renforts de Florian Thauvin ou encore Mamadou Sangaré. Le vice-champion de France a d'ailleurs livré certains secrets de son recrutement, ce qui a notamment amené à une discussion sur une potentielle arrivée de Kylian Mbappé.

Dans un documentaire de Ligue 1+ intitulé Les Charbonneurs, le RC Lens a ouvert ses portes, dévoilant alors certaines coulisses du club. Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, on s'est ainsi retrouvé en immersion au sein de la cellule de recrutement des Sang et Or. Directeur sportif à Lens, Jean-Louis Leca a notamment commencé par dire : « Aujourd’hui, nous on ne peut pas aller acheter un mec qui a fait 30 matchs de Premier League. On ne peut pas l’acheter, c’est sûr. Un mec qui a fait 30 matchs en Autriche, on peut l’acheter ».

« Le football est important mais l’état d’esprit du joueur est primordial » Mais voilà qu'au RC Lens, il n'y a pas que l'aspect sportif qui rentre en compte au moment de recruter un joueur. Le comportement de ce dernier est également très important. C'est ainsi que Valentin Michalski, directeur du recrutement, a fait savoir : « Le football est important mais l’état d’esprit du joueur est primordial. Si on bascule sur la mentalité et l’état d’esprit et que ça ne colle pas avec le club, on n’y va pas. Les données athlétique sont majeures dans notre projet de jeu, mais le fait d’aller voir en live, au stade, il y a tout ce qui va être jeu sans ballon et on va voir toute la palette des attitudes. La somme d’individualités concernées par le projet sont le futur du football ». Suite à quoi Jonathan Martins Pereira, scout à Lens, a lâché : « Le joueur te fera gagner un match, l’équipe te fera gagner des titres ».