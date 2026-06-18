Mercato - PSG : Une offre va partir pour Bradley Barcola !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola fait parler de lui sur le marché des transferts. Il n’est pas dit que le Français continue au PSG la saison prochaine et plusieurs clubs anglais s’intéressent à son profil à l’image d’Arsenal. Les Gunners seraient d’ailleurs prêts à passer à l’action car une première offre devrait bientôt être faite à la direction parisienne.

S’il y a bien un secteur de jeu qui va être modifié cet été au PSG, c’est bien l’attaque. En effet, le club de la capitale pourrait perdre plusieurs joueurs offensifs, qui veulent aller voir ailleurs pour obtenir plus de temps de jeu. C’est le cas de Kang-in Lee qui est par exemple annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid ou bien encore de Gonçalo Ramos. Bradley Barcola pourrait lui aussi s’en aller, mais l’espoir qu’il prolonge à Paris existe encore, du moins c’est le souhait de Luis Campos et de Luis Enrique.

Arsenal va passer à l’offensive pour Barcola Âgé seulement de 23 ans et étant international français, Bradley Barcola intéresse plusieurs clubs sur le marché. L’attaquant souhaiterait s’en aller car à Paris il est bloqué par la concurrence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Finaliste malheureux de la Ligue des champions contre l’équipe de Luis Enrique, Arsenal pisterait notamment l’ancien Lyonnais et, à en croire les informations de The Independent, les Gunners seraient en train de préparer une première offre pour tenter de mettre la main sur Barcola.